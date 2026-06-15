EEUU e Irán anuncian un acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz

"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido ALCANZADO. Ambas partes han declarado la finalización inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano. La ceremonia oficial de firma será el viernes, 19 de junio, en Suiza", ha anunciado el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a través de .

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Estados Unidos e Irán han logrado por fin un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medios y permita la reapertura inmediata de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. Un pacto que ha sido confirmado por el presidente estadounidense, Donald Trump, coincidiendo con su 80º cumpleaños. El mandatario ha levantado de forma inmediata el bloqueo naval de EEUU a Irán y anunciado la apertura sin peajes de la ruta marítima, invitando a los "buques del mundo" a que "arranquen sus motores" y "fluya el petróleo".

El ‘regalo’ de cumpleaños ha desatado la euforia de Trump, aunque ha tardado en llegar más de lo esperado y de lo anunciado por el presidente, que había previsto una duración máxima de entre 6 y 8 semanas cuando lanzó la ofensiva contra el régimen de los ayatolás el pasado 28 de febrero junto a Israel. El bloqueo de Ormuz con el que Irán intentó contener los ataques de EEUU provocó un encarecimiento de la gasolina y el incremento del gasto de la operación levantaron una oleada de críticas entre los estadounidenses.

JUST IN: President Trump confirms that the Great Deal with Iran will bring peace and security to the whole world. World’s most vital energy choke point is wide open for business, and at the same time, Iran will never have a NUCLEAR weapon.👏 pic.twitter.com/7hozR82KzC — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 14, 2026

Finalmente la delegación norteamericana ha conseguido un "gran pacto", ha asegurado Trump. "Traerá paz y seguridad a toda la región", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca. Algo de lo que se ha felicitado porque "muchos presidentes" lo han intentado y "han fracasado". Él, ha dicho, ha demostrado a los líderes de los países del entorno que "puede ayudarlos a lograr una paz real". "Tras la firma del acuerdo el viernes", cuando se hayan removido las mimas, "el petróleo volverá a fluir".

Trump parece confiado y tranquilo con el pacto alcanzado. Tanto es así que ha continuado con la celebración de su 80 aniversario en la Casa Blanca presenciando un combate de artes marciales mixtas de la UFC. La paz está más cerca que nunca y el mandatario no quiere que nada la ponga en riesgo. Según ha trascendido, habría reprendido este domingo a su principal aliado en la región, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por los recientes ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Beirut.

Las reticencias de Irán

No obstante, está por ver si la firma llega tal y como Trump espera. Aunque Irán anunciaba a su manera la llegada de un pacto –que incluiría 13 cláusulas– el pasado sábado a través de X, parece que quedan flecos que deberían terminar de negociarse. Según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha señalado que se ha abierto un período de 60 días para –entre otras cosas– verificar que Estados Unidos ha cumplido sus compromisos en virtud del acuerdo, entre los que se incluyen el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo y la liberación de los activos congelados.

Gharibabadi ha explicado que el viernes las dos delegaciones mantendrán nuevas conversaciones aunque Irán incluyó todas sus "posiciones importantes" en el borrador del memorando de entendimiento. El texto, que se publicará una vez firmado el acuerdo, "no significa confiar en el enemigo". "Supervisaremos el cumplimiento de los compromisos de Estados Unidos", ha aseverado según la agencia de noticias.

Cese de hostilidades también en el Líbano

El vicecanciller iraní ha advertido a través de la agencia oficial Fars que, si bien el texto ya está cerrado, el régimen de Teherán responderá con contundencia ante cualquier "incumplimiento" por parte de Washington.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha detallado que el acuerdo estipula la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", y esto incluye de forma explícita la ofensiva israelí en el Líbano.

La Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha corroborado este extremo, asegurando que el fin de los combates y el levantamiento del bloqueo marítimo norteamericano entran en vigor de forma inmediata.

Incógnitas sobre el programa nuclear y las sanciones

A pesar del triunfalismo de la Casa Blanca, no está claro cómo van a poder ajustar el acuerdo para atender a las principales exigencias de ambas administraciones:

El desarme iraní: Washington inició las conversaciones exigiendo que la República Islámica renunciara formalmente a la carrera nuclear y entregara todo su uranio enriquecido para ser destruido en suelo estadounidense.

El desbloqueo de fondos: Teherán exige el fin de las sanciones económicas internacionales y la devolución de miles de millones de dólares congelados en el extranjero, una concesión que, hasta la fecha, la Casa Blanca se había negado a otorgar para evitar financiar al régimen de los ayatolás.

Los flecos técnicos de estas negociaciones comenzarán a discutirse formalmente a partir de la próxima semana en Suiza, una vez que el memorando de entendimiento sea ratificado por ambas partes.