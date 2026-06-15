Florida demanda a TikTok por permitir el acceso de menores y fomentar contenidos "adictivos"

El estado de Florida ha emprendido acciones legales contra TikTok al considerar que la plataforma incumple la normativa estatal destinada a proteger a los menores de edad en las redes sociales. La demanda, presentada este lunes por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, sostiene que la aplicación facilita el acceso de niños y adolescentes a contenidos potencialmente perjudiciales y que basa parte de su funcionamiento en mecanismos diseñados para generar dependencia.

Según informa EFE, la querella ha sido registrada ante el Decimonoveno Circuito Judicial de Florida y acusa a la compañía de vulnerar la ley HB-3, aprobada en 2024 con respaldo de republicanos y demócratas. Esta norma prohíbe que los menores de 14 años dispongan de cuentas en redes sociales y exige autorización paterna o de los tutores legales para los usuarios de 15 y 16 años.

Durante una comparecencia pública, Uthmeier defendió que el modelo de negocio de la plataforma se sustenta en captar la atención de los más jóvenes. "El éxito de TikTok recae en su habilidad de hacer que los niños y adolescentes sean adictos a la plataforma", afirmó.

El fiscal también cargó contra la compañía por, a su juicio, ofrecer una imagen engañosa sobre la seguridad de sus contenidos. "TikTok engaña a sabiendas a los padres y permite que los niños estén expuestos a contenido dañino e inapropiado en violación directa de la ley de Florida. Tenemos tolerancia cero con las empresas que priorizan las ganancias sobre la seguridad de los niños. TikTok debería esperar rendir cuentas", declaró.

La ley HB-3 en el centro de la disputa

La demanda sostiene además que la empresa estaría incumpliendo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida al transmitir a las familias una percepción errónea sobre la naturaleza de los contenidos disponibles para los menores.

Las autoridades estatales cuestionan especialmente la clasificación de la aplicación en las tiendas digitales, donde aparece recomendada para usuarios a partir de 13 años. El Gobierno de Florida considera "descaradamente falso" que los materiales relacionados con sexo, drogas o suicidio puedan calificarse como contenidos "leves" o "infrecuentes", tal y como, según la demanda, sostiene la compañía.

La ofensiva judicial contra TikTok se produce en un contexto de creciente presión legal sobre las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos. Diversos procesos abiertos en los últimos años han puesto el foco en el supuesto carácter adictivo de las redes sociales y sus efectos sobre los menores.

Presión judicial sobre las tecnológicas

Uno de los casos más relevantes tuvo lugar en marzo en Los Ángeles, donde un juicio histórico determinó que Meta y Google son adictivas para adolescentes al resolver una demanda a favor de una mujer que aseguró haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube desde que comenzó a utilizarlas con menos de diez años.

Florida también ha ampliado recientemente su ofensiva contra el sector tecnológico. El pasado 1 de junio presentó otra demanda contra OpenAI y su consejero delegado, Sam Altman, al acusar a ChatGPT de favorecer conductas adictivas en menores, contribuir a la planificación de tiroteos y erosionar la capacidad de pensamiento crítico de algunos usuarios.