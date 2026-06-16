El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos formales contra ocho jóvenes activistas propalestinos acusados de orquestar una campaña violenta para aterrorizar a directivos de la institución, empresarios locales y organizaciones hebreas. Según la acusación del fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr., las protestas en los campus han derivado en una estructura de extremismo violento que planificaba agresiones físicas y sabotajes. Es una prueba más de que el activismo autodenominado propalestino no es más que una fina máscara para el odio antisemita de toda la vida.

Los acusados son en su mayoría estudiantes y graduados de la Universidad de Michigan con edades comprendidas entre los 21 y los 28 años. Utilizaban plataformas de mensajería encriptada para coordinar sus acciones, recopilar datos personales, direcciones particulares y fotografías de sus objetivos. Entre las revelaciones más alarmantes del sumario destaca el caso de Ahmet Kerem Korkaya, un estudiante de Medicina de 28 años que llegó a sugerir en los chats grupales que utilizaría su futura posición profesional para envenenar lentamente a una de las integrantes de la junta de la universidad. En las mismas conversaciones, otra de las implicadas abogaba abiertamente por asaltar viviendas particulares e incendiarlas, fijando como objetivos prioritarios a los hijos de los directivos señalados.

Lejos de limitarse a la agitación verbal, el grupo —que operaba bajo el nombre de Michigan Handala Coalition— llevó a cabo algunas de las acciones planeadas en el chat interno. Dos de los procesados arrojaron botes con sustancias químicas nocivas y restos orgánicos contra el domicilio de la rectora de la universidad, pintando en la fachada triángulos rojos invertidos, el símbolo militar utilizado por la organización terrorista Hamás para marcar objetivos. Además, los extremistas vandalizaron la sede de la Federación Judía del Área Metropolitana de Detroit coincidiendo con el primer aniversario de las masacres del 7 de octubre en Israel. En caso de ser condenados, los distintos delitos de los que han sido acusados conllevan penas de hasta 20 años de prisión.

El perfil de los imputados desmonta el relato de que se trata de meros manifestantes pacíficos. Los acusados son investigadores y científicos con formación superior que han dado el paso hacia el terrorismo doméstico. El caso resulta aún más cínico si se tiene en cuenta que varios de los detenidos habían demandado previamente a la universidad alegando discriminación y vulneración de su libertad de expresión, mientras en secreto planeaban brutales represalias físicas contra la comunidad académica judía. Esta intervención de las autoridades federales marca un punto de inflexión en la persecución judicial del extremismo antisemita en los centros de enseñanza superior norteamericanos.