El FBI frustró un ataque contra el evento de la UFC en la Casa Blanca por el cumpleaños de Donald Trump

El FBI ha confirmado este martes la desactivación de una serie de posibles ataques dirigidos contra la velada de artes marciales mixtas que se celebró el pasado domingo en la Casa Blanca con motivo del 80º cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La agencia federal ha informado de que la operación se ha saldado con la detención de varios sospechosos.

El director del FBI, Kash Patel, detalló a través de la red social X que las autoridades tuvieron conocimiento de estas amenazas hace apenas unos días. "El 10 de junio, el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento de una posible amenaza contra el evento UFC 250 en Washington D.C., que involucraba a personas ajenas a la región de la capital nacional", explicó el alto cargo.

La operación antiterrorista y de seguridad no se limitó a la capital federal, sino que abarcó varios estados a lo largo del país. Según Patel, gracias a la rápida intervención de las fuerzas del orden, "varias personas se encuentran ahora bajo custodia y se lograron frustrar de inmediato los ataques que presuntamente habían planeado". Por el momento, la institución no ha ofrecido detalles concretos sobre la naturaleza de los planes criminales ni sobre la afiliación de los arrestados.

El máximo responsable policial aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje de tranquilidad y firmeza frente a este tipo de contingencias. "Estamos preparados para detectar y responder ante quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses y para llevarlos ante la justicia, especialmente durante grandes concentraciones como el histórico combate de UFC 250", concluyó Patel en su comunicado oficial.

Este incidente de seguridad se enmarca en un contexto de elevada alerta en torno a la figura del mandatario, quien ya ha sido objetivo de otros complots recientes. El pasado mes de abril, el Servicio Secreto logró desbaratar el intento de un individuo de atentar contra Trump y otros miembros de su Gabinete. Aquel suceso tuvo lugar durante la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en un conocido hotel capitalino.

A estos hechos hay que sumar los momentos de máxima tensión vividos durante la pasada campaña electoral para las presidenciales, en la que el líder republicano fue objeto de dos intentos de asesinato, lo que ha obligado a reforzar de manera sin precedentes los protocolos de protección a su alrededor.

La velada que fue objeto de esta última amenaza se organizó para conmemorar el ochenta cumpleaños del presidente estadounidense. Para la ocasión, los jardines de la residencia presidencial se transformaron para acoger una jornada deportiva que implicó la construcción de un gran ring octogonal rodeado de un amplio graderío. El evento concluyó con un gran despliegue de fuegos artificiales y el sobrevuelo de aviones de combate sobre el centro neurálgico de Washington.