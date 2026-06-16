El gobernador de California, Gavin Newsom, ha denunciado públicamente que tanto él como su esposa, Jennifer Siebel Newsom, están siendo objeto de unas pesquisas por parte del Gobierno federal. Según el político demócrata, esta acción carece de pruebas y responde a una maniobra orquestada desde la Casa Blanca. A través de un mensaje grabado, el dirigente ha asegurado que el presidente de Estados Unidos ha dado instrucciones precisas para llevar a cabo esta campaña en su contra.

Today, my wife & I joined Donald Trump's hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime - they are simply trying to find one. He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.… pic.twitter.com/tVYk3WUvO8 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026

En su declaración, el mandatario regional ha relatado que agentes federales han interrogado a su círculo íntimo, incluyendo amigos de la familia y antiguos empleados. Newsom sostiene que las autoridades están reclamando información y revisando años de documentos bajo la figura del gran jurado. Según su versión de los hechos, el objetivo no es investigar un ilícito penal previo, sino escarbar hasta encontrar un delito con el que poder incriminarle políticamente.

Sin embargo, distintos periodistas han explicado que la investigación lleva en marcha más de un año y fue iniciada durante la Administración Biden. Las indagaciones partieron de la oficina local del FBI en Sacramento y no fueron ordenadas desde Washington. Tendrían como objetivo la declaración de impuestos de la mujer de Newsom y el jefe de gabinete del gobernador.

They all originated locally and have been active for a lot longer than this https://t.co/SteXNaergc — Adam Housley (@adamhousley) June 16, 2026

El gobernador californiano no ha aclarado la naturaleza de la investigación ni el contenido exacto de los requerimientos de información exigidos por los investigadores. Sin embargo, ha enmarcado este episodio en una estrategia de hostigamiento motivada por sus aspiraciones políticas. Newsom, cuyo nombre suena habitualmente como posible candidato presidencial para las elecciones de 2028, considera que su perfil público le ha convertido en un objetivo a batir para sus adversarios.

En este sentido, el político ha acusado a su rival republicano de utilizar las instituciones del Estado para su beneficio particular. "Ha activado las palancas del poder para su propio provecho personal, para beneficiar a sus lacayos e intentar encarcelar a sus oponentes", ha expresado en su comunicado. Esta retórica subraya la profunda polarización institucional que atraviesa la vida pública estadounidense en la actualidad. Y aunque no faltan razones para darle la razón, no parece que este sea el caso con esta investigación.