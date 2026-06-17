El intervencionismo ideológico del Partido Demócrata en California ha alcanzado un nuevo hito burocrático. Según una detallada investigación publicada por la revista estadounidense City Journal, la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) está presionando a las principales compañías de suministros para que desvíen cientos de millones de dólares en contratos hacia empresas cuyos propietarios estén oficialmente certificados como miembros del colectivo LGTB. Los distribuidores de electricidad, agua, gas y hasta televisión por cable están afectados por esta medida.

El origen de este programa de discriminación positiva se remonta a la década de los ochenta, cuando se establecieron cuotas para favorecer a mujeres y minorías raciales. Sin embargo, el sistema se ha expandido de forma radical bajo sucesivos gobiernos demócratas. En 2014, el entonces gobernador Jerry Brown firmó la ley para incluir a las empresas de propietarios homosexuales y, en 2019, Gavin Newsom redobló la apuesta. En la práctica, el regulador estatal ha fijado un objetivo para que las empresas de servicios públicos que facturen más de 25 millones de dólares anuales destinen al menos el 1,5 por ciento de sus compras a compañías LGTB aprobadas por el Gobierno, lo que equivale a un pastel de unos 633 millones de dólares.

Ante esta polémica medida de discriminación positiva, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se demuestra ante la Administración que una empresa es 'oficialmente' homosexual? La respuesta es puramente burocrática y corre a cargo del denominado Supplier Clearinghouse. Para obtener el sello oficial, los empresarios deben aportar pruebas documentales que van desde una carta firmada por una asociación LGTB que acredite su orientación hasta recortes de prensa donde se les identifique públicamente como tales, o incluso tres cartas de recomendación de contactos personales redactadas con membrete oficial que den fe de su sexualidad.

Lejos de ser un mero trámite simbólico, el control estatal sobre la intimidad de los licitadores es sumamente estricto. La legislación californiana advierte explícitamente de que cualquier directivo o propietario que decida falsificar su identidad sexual para acceder de manera preferente a estos millonarios fondos públicos se enfrenta a una acusación de perjurio que conlleva una condena de hasta un año de cárcel. En este caso, los pronombres que uses o la autodeterminación de tu género o identidad sexual no cuentan.

A pesar de la presión reguladora, que exige a las suministradoras presentar informes anuales que detallen si cumplen o no con los cupos impuestos, el plan está resultando un rotundo fracaso. Al menos para los objetivos oficiales. La propia investigación revela que el volumen de contratos adjudicados a estas compañías certificadas descendió un 5% en 2024. El registro oficial apenas cuenta con 451 firmas con este sello de orientación sexual aprobada por el estado, frente a las 3.750 empresas convencionales de minorías registradas.

Aunque teóricamente el programa debía incluir un cupo para empresas con dueños discapacitados, no se ha implementado. Las cuotas actuales son del 15% para empresas con dueños pertenecientes a una minoría racial, un 5% para empresas femeninas, un 1,5% para las de veteranos y el ya mencionado 1,5% de las LGTB. El economista Thomas Sowell ha argumentado que este tipo de programas provoca que muchas empresas incluyan como socio minoritario a un miembro de alguna de las categorías protegidas con poco o ningún poder real sobre la compañía. Estos hombres de paja permitirían cumplir con los requisitos burocráticos y eliminarían cualquier ventaja que pudieran obtener empresas realmente dirigidas o propiedad de minorías.