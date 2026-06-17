Los documentos originales que fundaron Estados Unidos cambian de casa por su 250 aniversario

Los textos históricos sobre los que se asienta la democracia más antigua y próspera del mundo moderno abandonan excepcionalmente sus habituales cámaras de seguridad. El Museo de Miami acoge hasta el próximo 5 de julio una muestra sin precedentes que reúne los manuscritos y actas clave de la creación de la nación norteamericana, coincidiendo con las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país.

La exposición forma parte de una ambiciosa gira nacional impulsada por la Fundación de los Archivos Nacionales bajo el título Freedom Plane: Documentos que forjaron una nación. Esta iniciativa permite que, por primera vez en la historia, los ciudadanos puedan contemplar una colección inigualable de los textos que consagraron las libertades y el Estado de Derecho fuera de la capital federal. Según el director ejecutivo de la institución, Patrick Madden, el objetivo es compartir este legado fundacional con el gran público y sacarlo temporalmente de Washington.

Entre los tesoros expuestos se encuentra un grabado de William Stone de la histórica Declaración de Independencia, los Artículos de Asociación y, de forma muy destacada, los juramentos de lealtad rubricados por figuras legendarias como el primer presidente, George Washington, así como por los padres fundadores Alexander Hamilton y Aaron Burr. Los visitantes también podrán observar de cerca el Tratado de París y una impresión preliminar de la Constitución, la norma suprema que instauró la separación de poderes republicana.

El traslado de este patrimonio de valor incalculable se realiza bajo estrictas medidas de máxima protección. Durante su exhibición, todos los manuscritos se mantienen en vitrinas con rigurosos controles de humedad y temperatura, dado que normalmente descansan en las bóvedas de alta seguridad del Museo Nacional de los Archivos.

La elección de la ciudad de Miami para custodiar estos textos precisamente durante el emblemático 4 de julio no es casual. Madden ha destacado ante la agencia EFE que esta urbe representa el crisol de culturas y el arraigo del sueño americano. Por su parte, la directora del museo anfitrión, Natalia Crujeiras, ha incidido en el significado del patriotismo en una comunidad forjada en gran medida por el exilio y la búsqueda de oportunidades frente a la tiranía.

"El patriotismo no es siempre heredado, es algo que se logra por decisión, por trabajo, sacrificio y dedicación", ha asegurado Crujeiras. En un Estado como Florida, que ha acogido a incontables víctimas de regímenes totalitarios, el simbolismo de la libertad individual consagrada por los padres fundadores cobra un sentido aún mayor. Los actos conmemorativos culminarán con festejos que incluirán un reconocimiento a los estudiantes que reflexionan sobre el modelo de país que desean para el futuro.