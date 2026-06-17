Trump se compromete a leer el acuerdo con Irán "palabra por palabra" ante la prensa

Aunque ha habido filtraciones, no hay confirmación oficial sobre la totalidad del contenido del acuerdo alcanzado entre EEUU e Irán con mediación de Pakistán. El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha limitado a asegurar que gracias a él la república islámica "nunca tendrá un arma nuclear" y reconocer que las partes se han dado un plazo de 60 días desde la firma del "memorando de entendimiento" –el próximo viernes en el complejo hotelero de Bürgenstock, en Suiza– para pactar el texto definitivo.

BREAKING: President Trump vows to hold a press conference to read the full memorandum of understanding with Iran word-by-word to make sure the media covers it fairly. "I will actually not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word-by-word, so… pic.twitter.com/PCKZQCCK0p — Fox News (@FoxNews) June 16, 2026

Lo ha hecho en el marco de la cumbre del G7 que acoge desde el lunes la ciudad francesa de Evian. Ocasión que Trump ha aprovechado para anunciar que se compromete a "leer palabra por palabra" públicamente el mencionado acuerdo, con el objetivo de que "la prensa lo cubra con precisión". "Es un documento muy importante", ha aseverado el mandatario norteamericano, "a diferencia del de Obama, quien podría haber destruido Oriente Medio con un horrible JCPOA". El suyo "era un camino hacia un arma nuclear" y "el mío es un muro contra un arma nuclear".

No habrá dinero para Irán

El inquilino de la Casa Blanca asegura que se están publicando muchas noticias falsas acerca del acuerdo. "No estamos invirtiendo ningún dinero en Irán", ha señalado desmintiendo las informaciones que apuntaban a que Washington había aceptado pagar 300 millones de dólares a Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz.

Un aspecto en el que también ha insistido el vicepresidente Vance durante una entrevista para la cadena Fox. "No recibirán ni un solo centavo de dinero estadounidense", ha dicho el número dos de la Administración Trump. "Los críticos están tergiversando lo que realmente está sobre la mesa", ha señalado. "Cualquier beneficio económico solo llegará si Irán cambia completamente su comportamiento y cumple con las demandas de EEUU", ha añadido.

El acuerdo definitivo

Trump cree que se podrá cumplir el plazo y el acuerdo definitivo llegará antes de 60 días. "Ambas partes hemos estado implicadas en el proceso. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Irán quiere hacerlo. Necesita volver a la actividad normal", ha argumentado tras reunirse con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en un encuentro paralelo a la cumbre del G7.

Según ha argumentado, "ahora que la relación se ha normalizado" puede haber avances "bastante rápido". De hecho, considera que incluso "podría acelerarse". Aunque contempla la posibilidad de que en algún momento se frene. "También podría tardar más", ha exclamado el mandatario que quiere contar con "un marco formal" antes de hacer públicas las cláusulas que contempla el pacto.