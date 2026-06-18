Cae en Canadá un sicario ligado a Irán que atacó el consulado de Estados Unidos y varias sinagogas

La Policía de Canadá ha logrado un importante avance en la desarticulación de una peligrosa red de tiradores a sueldo que operaba en el área metropolitana de Toronto. Las autoridades han detenido a Zara Jabbi, un joven de 19 años buscado por su presunta participación en el tiroteo contra el consulado estadounidense ocurrido el pasado mes de marzo. El sospechoso decidió entregarse este miércoles en el Aeropuerto Internacional Pearson de la ciudad norteamericana.

El incidente que desencadenó esta intensa búsqueda se produjo el 10 de marzo, cuando dos individuos abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la delegación de Estados Unidos antes de darse a la fuga, en un suceso que afortunadamente no dejó heridos. Jabbi se convierte así en el segundo integrante arrestado por estos hechos, sumándose a la captura el pasado 11 de junio de Sheldon Tracey-Stewart, de 18 años, también acusado por el ataque.

Dada la gravedad de las acciones, la Policía Montada y el Equipo Integrado de Seguridad Nacional de Canadá han asumido una investigación paralela, tratando el caso como un incidente de seguridad nacional. Las pesquisas han revelado que esta célula criminal no limitaba sus objetivos a intereses diplomáticos, sino que extendía su campaña de terrorismo contra centros de culto judíos, negocios y viviendas particulares.

La peligrosidad de este grupo quedó en evidencia la pasada semana durante una macrorredada en Toronto. En el transcurso de un registro policial, fue asesinado el agente Marc Pinizzotto, de 43 años. Por este homicidio ha sido imputado con cargos de asesinato en primer grado otro joven de 19 años, identificado como Nicholas Bennett, quien de momento no enfrenta acusaciones por el asalto a la legación de Estados Unidos.

El trasfondo de estos actos violentos apunta directamente al patrocinio del terrorismo internacional. La secretaria de Estado contra el Crimen de Canadá, Ruby Sahota, compareció este miércoles en el Parlamento para confirmar que los recientes ataques contra las comunidades judías fueron ejecutados por sicarios "contratados por una entidad extranjera". Aunque las autoridades locales mantienen el hermetismo sobre la fuente exacta de financiación, los indicios apuntan al régimen de los ayatolás.

Esta conexión cobró fuerza después de que en mayo la Justicia estadounidense acusara de terrorismo a Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi. Según documentos judiciales, este individuo habría reivindicado en comunicaciones interceptadas la planificación del tiroteo en Toronto y de otro ataque antisemita en suelo canadiense. Los servicios de inteligencia sostienen que Al-Saadi es comandante de la milicia chií iraquí Kataib Hizbulá, que opera como brazo ejecutor de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Finalmente, los investigadores han advertido de la vasta capacidad operativa de esta trama. Durante los registros practicados tras la trágica muerte de Pinizzotto, las fuerzas de seguridad incautaron dos armas de fuego que los análisis balísticos preliminares vinculan con al menos 27 tiroteos distintos perpetrados en las calles de Toronto, consolidando la hipótesis de una amplia red de mercenarios al servicio de potencias hostiles a Occidente.