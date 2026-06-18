Trump convierte a Irán en su Afganistán particular: derrota sin paliativos de EEUU

La popularidad de Joe Biden cayó en picado tras la caótica retirada de Afganistán, un episodio percibido como una humillación internacional para el Ejército estadounidense. Ahora, un escenario similar parece cernirse sobre Donald Trump por la firma de su memorando de entendimiento con Irán. Este acuerdo, lejos de ser la victoria que el expresidente intenta vender, es una claudicación que daña la imagen de los Estados Unidos, otorgando al régimen de los ayatolás prácticamente todo lo que ansiaba a cambio de concesiones mínimas.

El análisis del acuerdo revela que los objetivos estratégicos iniciales de Washington han quedado completamente desdibujados. Mientras que el régimen de Teherán consigue ver aliviadas las restricciones y asegurar su posición, la contrapartida para el Gobierno estadounidense es casi inexistente. En la práctica, el único logro tangible e inmediato es la reapertura de la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave que se encontraba operativa antes de que Israel y Estados Unidos empezaran sus ataques. A cambio de este retorno al statu quo, la Administración de Trump ha comprometido importantes recursos y garantías políticas al régimen de la Guardia Revolucionaria. Un acuerdo que se parece demasiado al de Obama, criticado con razón por Trump en su día.

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran - Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

Donald Trump, conocido por su retórica polarizadora y su capacidad para movilizar tanto adhesiones inquebrantables como rechazos viscerales, siempre ha cimentado su prestigio político sobre dos pilares: su supuesta genialidad como gran negociador y su lema de poner por delante los intereses de su país. Sin embargo, este pacto con Irán supone una flagrante traición a ambas promesas. Al claudicar en la mesa de negociación, Trump no solo debilita la posición geopolítica de su nación, sino que tira por tierra su imagen de líder implacable frente a los enemigos de su país.

En términos técnicos, el acuerdo no resuelve las dos grandes amenazas que preocupaban a la comunidad internacional: el desarrollo del programa nuclear y la fabricación de misiles balísticos. El programa atómico simplemente se pospone hasta la firma del acuerdo final, mientras que Teherán obtiene carta blanca para continuar con la producción de su arsenal de proyectiles. Asimismo, las aspiraciones de aliados clave en la región, como Israel, que buscaban un cambio de régimen en Irán para garantizar su propia seguridad, han sido completamente ignoradas por el ansia de Donald Trump de acabar con este asunto cuanto antes.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

La decisión de ceder ante la presión iraní resulta especialmente incomprensible dado que la estrategia de sanciones y bloqueo económico estaba dando sus frutos, debilitando al régimen totalitario de Teherán, incapaz ya de amenazar a sus vecinos. En lugar de mantener la firmeza y esperar a que la crisis interna propiciara un cambio político, Trump ha preferido buscar un éxito diplomático rápido, motivado muy probablemente por el cálculo electoral ante las próximas elecciones de mitad de mandato. Esta precipitada maniobra podría costarle cara, traduciéndose no solo en un fracaso internacional sino también en una derrota electoral aún mayor en las urnas.