Trump retira el histórico Air Force One y usará un polémico avión donado por Catar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido poner fin al ciclo de vida del actual Air Force One, que ha sido el encargado de transportar a los principales líderes del país durante los últimos 35 años. A partir de ahora, la Casa Blanca se dispone a utilizar una controvertida aeronave que ha sido cedida por la familia real de Catar.

Este Boeing 747-200B, que asume la designación oficial de vuelo presidencial cuando el jefe de Estado se encuentra a bordo, completó su última misión operativa la pasada madrugada. Su cometido final consistió en devolver al mandatario republicano a Washington tras su participación en la reciente cumbre del G7 celebrada en territorio francés. El director de comunicaciones de la Administración, Steven Cheung, despidió al aparato en las redes sociales con un mensaje: "Bien hecho, buen y fiel siervo. El último viaje". Esta nave entró en servicio bajo el mandato de George H.W. Bush entre 1989 y 1993.

Las autoridades de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya confirmaron el pasado mes de mayo que habían concluido con éxito las pruebas y modificaciones pertinentes en el nuevo aparato. Se trata de un modelo que fue entregado como obsequio el año pasado por las autoridades cataríes, con el fin de que asuma las labores de vuelo presidencial a partir de esta misma temporada estival. El avión, que ha sido minuciosamente remodelado en Texas, luce ahora los colores rojo, blanco y azul, lo que supone un claro contraste visual respecto al clásico diseño azul y blanco de su predecesor.

El Departamento de Defensa decidió aceptar este obsequio procedente del país del golfo Pérsico, que es considerado un aliado estratégico clave en la región de Oriente Medio. Esta aceptación se produjo a pesar de los intensos debates sobre la idoneidad ética de recibir un regalo de tal magnitud por parte de un Gobierno extranjero, así como de las lógicas dudas iniciales referidas a la seguridad nacional.

La estrategia de la Casa Blanca pasa por operar este modelo donado de forma puramente interina. El plan es mantenerlo activo mientras la empresa estadounidense termina los trabajos de construcción y modernización de las dos nuevas unidades oficiales que fueron encargadas durante el primer periodo de Gobierno de Trump, entre 2017 y 2021. El presidente ha mostrado en repetidas ocasiones su malestar por los continuos retrasos en la entrega de estos modelos definitivos, cuya finalización podría demorarse hasta 2029, fecha en la que ya habrá terminado su segundo mandato.

Desde la Administración estadounidense se justifica este movimiento temporal argumentando que permitirá un importante ahorro económico para las arcas públicas. El Pentágono asegura que adaptar el regalo asiático ha supuesto un desembolso aproximado de 400 millones de dólares. Esta cifra resulta muy inferior a los 5.600 millones de dólares que se proyectan para el desarrollo de las dos plataformas encargadas a la compañía aeroespacial.

Para maximizar esta contención del gasto público, los cambios ejecutados en las zonas interiores del nuevo avión han sido mínimos. De este modo, se han conservado intactas las ostentosas instalaciones y los acabados de lujo que fueron diseñados originalmente para el confort de la monarquía catarí. Por su parte, el dirigente conservador ha adelantado que, una vez concluya su andadura en la política, se quedará con este aparato para exhibirlo como pieza central en su futura biblioteca presidencial en Miami, una decisión que el Partido Demócrata ha tachado abiertamente de "soborno".

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial sobre la fecha ni el destino del primer viaje de esta nueva aeronave, distintos medios apuntan a que el estreno podría producirse a comienzos del próximo mes de julio. Todo indica que el destino elegido sería el emblemático Monte Rushmore, situado en Dakota del Sur, coincidiendo con las inminentes celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense.