Trump asegura que Israel detendrá su ofensiva en el Líbano: "Hacen lo que les digo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que Israel pondrá fin a sus ataques contra el Líbano, argumentando que las autoridades de la zona hacen lo que él dicta. Además, ha afirmado que, de no ser por el crucial respaldo de Washington, la nación de Oriente Medio habría sido "aniquilada" en su constante conflicto frente a sus enemigos regionales.

Durante una entrevista concedida al portal Axios, al ser preguntado sobre su capacidad para frenar la ofensiva en el país vecino, el inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado rotundo: "Sí, podré. Me respetan mucho y hacen lo que les digo". Trump ha enfatizado que su pasada gestión fue vital para la supervivencia del país aliado y ha puesto como ejemplo su histórica retirada del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en el año 2015.

"Si no hubiera cancelado el Plan de Acción Integral Conjunto, recuerden que eso habría sido un camino legal hacia un arma nuclear", ha defendido el dirigente republicano. En esta misma línea, ha remarcado que si no hubiera tomado esa valiente decisión y si no se hubiera atacado el arsenal nuclear iraní hace escasos diez meses con los sofisticados bombarderos B-2, "Israel no existiría hoy".

En cuanto a su sintonía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que mantienen una buena relación de trabajo, aunque ha introducido ciertos matices críticos sobre la estrategia bélica empleada. Trump ha afirmado que tienen que hacer que mantenga un poco la cordura, en referencia a las recientes acciones militares impulsadas por el Gobierno de Israel frente a la barbarie terrorista.

No es la primera ocasión en la que se manifiesta en estos términos respecto al veterano político, de quien llegó a decir hace escasos días que "es un buen buen hombre, pero a veces se deja llevar un poco por la emoción". Según relató el propio presidente, recomendó mayor precisión en las intervenciones operativas: "Le dije a 'Bibi': 'Puedes ser un poco más delicado. No tienes que derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbolá entra en él'".

Actualmente, se está fraguando un complejo proceso negociador con el fin de alcanzar una solución diplomática que incluiría la potencial retirada de las tropas. Ambas partes coinciden en la urgente necesidad de lograr el desarme de Hezbolá, un paso al que la milicia chií se niega en rotundo mientras persista la presencia del Ejército sobre el terreno. Por su parte, el régimen de los ayatolás sigue exigiendo el repliegue definitivo para consolidar su ansiada hegemonía.

Ante este inestable escenario geopolítico, el líder estadounidense trata de impulsar un marco de pacificación general. Donald Trump ha reafirmado su compromiso con un "alto el fuego total" que abarque "todos los frentes, incluyendo en Líbano", a pesar de que el Ejecutivo de Netanyahu ha mostrado en reiteradas ocasiones sus propias reservas respecto a los términos exactos propuestos por la mediación internacional.