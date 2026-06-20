Trump rompe su amistad con Meloni: "Quiere volver a ser nuestra amiga, ¡no, gracias!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado este sábado su enfrentamiento público con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al afirmar que ya no existe amistad entre ambos dirigentes y acusarla de intentar acercarse nuevamente a Washington para mejorar su imagen política tras la guerra con Irán.

La nueva escalada de tensión llega apenas un día después de que ambos protagonizaran un cruce de declaraciones a raíz de una fotografía tomada durante la cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia. Donald Trump ha asegurado entonces que Meloni le había pedido insistentemente posar juntos para la imagen.

Trump ha argumentado que Giorgia Meloni le solicitó en varias ocasiones una fotografía conjunta porque su nivel de apoyo en Italia sería bajo. El presidente de EEUU ha vinculado esa circunstancia a la decisión de Roma de no respaldar plenamente la actuación de Estados Unidos en la guerra con Irán. Según Trump, la primera ministra italiana rechazó la ayuda estadounidense para impedir que Teherán desarrollara armamento nuclear y también limitó la utilización de infraestructuras italianas durante las operaciones militares.

El presidente estadounidense ha ido más allá al asegurar que la relación personal entre ambos se ha roto. "Quiere volver a ser nuestra amiga para mejorar su imagen. ¡No, gracias!", ha escrito.

La nueva intervención del presidente estadounidense confirma que el desencuentro está lejos de resolverse y ha trasladado al ámbito público una relación que durante años ha estado marcada por la cercanía política entre ambos líderes.

La primera ministra italiana, por su parte, ha respondido nuevamente a Trump a través de sus redes sociales y ha rechazado que su popularidad dependa de la relación con el presidente estadounidense. "Mi popularidad no le concierne. Le sugiero que se concentre en la suya", ha señalado Meloni. "Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional italiano, y eso es exactamente lo que he hecho siempre", ha añadido. Además, en relación con su presunta amistad ha explicado que "ser su amiga ciertamente no me ha ayudado". Asimismo, ha querido dar este "espectáculo" por zanjado con esta última respuesta. "No volveré al tema, porque sigo creyendo en la unidad occidental y no creo que este sea un espectáculo digno de nuestra tarea", ha concluido.