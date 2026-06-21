Trump achaca a vándalos el fiasco del estanque de Washington, verde en vez de azul

El presidente estadounidense, Donald Trump, se había propuesto que el estanque de la Explanada Nacional de Washington luciera un azul similar al de la bandera estadounidense en la fiesta del 4 de julio, aniversario este año de los 250 años de independencia de EEUU.

Sin embargo, y a pesar de la inversión en las obras, el estanque reflectante, invadido por algas, presenta un tono verdoso.

En su red social, Truth Social, Trump se ha referido al monumento y a las mofas: "Hemos tenido serios problemas de vandalismo en la hermosa Piscina Reflectante (Reflecting Pool), situada entre el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln".

"Hace apenas tres días destrozaron el césped de los alrededores de la piscina y también hicieron todo lo posible por dañar la superficie interior recién instalada", continuó y aseguró que "emplearon sustancias en la Piscina Reflectante para intentar destruir y menospreciar" la "magnífica obra".

"La Policía de Parques de los Estados Unidos ha detenido a varias personas por vandalizar el magnífico Estanque Reflectante de nuestra nación. ¿Quién haría algo así? Se trata de delitos muy graves relacionados con la destrucción de monumentos nacionales. ¡Años de cárcel!", señaló.

El viernes, agentes de la Policía de Parques de Estados Unidos arrestaron a un ciclista por un delito menor de destrucción de propiedad gubernamental al acusarlo de arrancar parte del revestimiento del fondo del estanque que da el tono azul.

Está previsto que el hombre, David Hearn, un ex atleta olímpico de 67 años, comparezca ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia el próximo 9 de julio.

En declaraciones recogidas por The Washington Post, Hearn, que realizaba su ruta habitual en bicicleta, asegura que tan solo metió la mano en el estanque, pero que no vandalizó nada, "no destruí, rompí ni despegué nada. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya me estaban esposando".

Operarios gubernamentales trabajan ahora contrarreloj para intentar eliminar la proliferación de algas en el estanque reflectante y mantener el color azul que ansía Trump.