Al menos dos muertos y seis supervivientes en un nuevo ataque de EEUU contra una narcolancha en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos ha matado este domingo a dos hombres en un nuevo bombardeo contra una embarcación en aguas del mar Caribe vinculada con el narcotráfico, dentro de sus actuaciones enmarcadas en la operación Lanza del Sur.

Así lo ha anunciado el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que ha informado en redes sociales del "ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".

On June 21, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/34cDvvcwxe — U.S. Southern Command (@Southcom) June 22, 2026

"La información de Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y que participaba en operaciones de narcotráfico", agrega la publicación. La intervención fue capitaneada por el general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM.

A ese respecto, el mando castrense ha asegurado que, "tras el enfrentamiento", notificó inmediatamente a la Guardia Costera de Estados Unidos lo ocurrido para que activara el sistema de búsqueda y rescate de los supervivientes. Todo ello, agregando que ninguno de los uniformados de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido.

210 muertes

De este modo, son ya al menos 210 las víctimas mortales de la operación Lanza del Sur, desarrollada a ambas orillas de las Américas mientras continúan las críticas de gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales que rechazan los bombardeos del Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones, entendiéndolas como ejecuciones extrajudiciales.