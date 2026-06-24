El antisemita Tucker Carlson anuncia por fin su separación del Partido Republicano

¿Se acabaron los buenos tiempos para la llamada derecha woke en Estados Unidos? El expresentador de Fox News y podcaster Tucker Carlson ha consumado su ruptura con el Partido Republicano después de provocar un cisma en sus filas. Carlson, que durante toda su vida pública había apoyado a la derecha norteamericana, comenzó a mostrar públicamente su distanciamiento en una entrevista hecha de rodillas al negacionista del Holocausto Darryl Cooper en septiembre de 2024. La dirección que tomó desde entonces estuvo clara: una obsesión por los judíos e Israel que lo llevó a dar voz a personalidades con un historial documentado de animadversión hacia los judíos.

Pero fue un año después cuando la distancia que había tomado respecto al conservadurismo clásico estadounidense se convirtió en abismo tras su entrevista a Nick Fuentes, declarado admirador de Hitler que se presenta como líder de un grupo autodenominado como groypers, que no es más que la extrema derecha antisemita de siempre. Odian a los judíos, a los homosexuales, a las personas de otras razas y suponen, en fin, encarnación de todo aquello de lo que la izquierda acusa falsamente a la derecha normal. Donald Trump acabó harto de él y de otros personajes mediáticos similares esta primavera, asegurando que Carlson "nunca ha sido el mismo" desde que fue despedido de Fox News, llegando a afirmar: "Quizá debería ir a un buen psiquiatra".

"No voy a apoyarlos. No hay ninguna posibilidad de que lo haga", ha declarado Carlson en una entrevista grabada el pasado 18 de junio con el podcast Can’t Be Censored. Aunque haya aclarado que eso no significa que vaya ahora a pasarse a los demócratas, donde su antisemitismo se encontraría mucho más en casa, ha dedicado toda su artillería a quienes mantienen las mismas posiciones que tenía él hace pocos años. "Inaceptable, traicionera e inmoral" es ahora para Carlson la postura de quienes apoyan una alianza con Israel o condenan a Putin por la invasión de Ucrania.

Tucker Carlson acusó a los cargos electos republicanos de estar "tomando decisiones sobre la base de otros criterios" distintos a los de la voluntad de sus votantes, que solo benefician a las grandes corporaciones y a los donantes. Pero sus ataques a los conservadores se han centrado de manera obsesiva en señalar a un supuesto control extranjero, acusando al Gobierno y a los líderes del Congreso de someterse sistemáticamente a los dictados del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Es la vieja acusación de la "doble lealtad", utilizada históricamente por la propaganda antisemita para cuestionar el patriotismo de los ciudadanos judíos.

Otros destacados miembros de la derecha woke, como Candace Owens o el propio Nick Fuentes, habían abjurado del Partido Republicano meses antes que Carlson. Parece que los anticuerpos de la derecha tradicional, aunque haya sido con cierto retraso, están funcionando adecuadamente. Los congresistas más cercanos a las tesis de extrema derecha de estos comunicadores han dimitido o han sido derrotados en las primarias republicanas y hasta el vicepresidente JD Vance se vio forzado a despedir al hijo de Carlson de su staff. Es demasiado pronto para cantar victoria, pero estos resultados dejan claro que mientras la izquierda de Estados Unidos eleva a los más radicales de entre sus filas, la derecha los combate.