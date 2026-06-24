El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este martes que los reclusos que profesan la religión rastafari no tienen derecho a demandar civilmente a los funcionarios de prisiones por cortarles el pelo en contra de su voluntad durante su estancia en la cárcel. De este modo, da la razón al Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito, que había fallado en la misma dirección.

La decisión del Alto Tribunal responde al caso del recluso Damon Landor, quien decidió emprender acciones legales contra los responsables de un centro penitenciario del Estado de Luisiana. Landor denunció que fue forzado a someterse a un corte de pelo que eliminó sus características rastas, lo que constituyó, según su defensa, una violación de una orden judicial previa que protegía su derecho a mantenerlas por motivos religiosos.

En una sentencia aprobada con una mayoría de seis votos contra tres, los magistrados determinaron que el demandante no podía utilizar como amparo una ley federal aprobada en el año 2000. Dicha norma exige a las autoridades estatales proteger escrupulosamente los derechos religiosos de los presos recluidos en las diversas instituciones públicas del país, pero la Corte consideró que el texto no otorga la potestad de reclamar compensaciones económicas a los empleados penitenciarios a título individual.

Damon Landor ingresó en el año 2020 en el Centro Correccional Raymond Laborde con el objetivo de cumplir una sentencia por un delito de posesión de drogas. Durante su paso por otras dos instalaciones carcelarias, el sistema le había permitido conservar sus rastas, ya que estas representan un símbolo de la religión rastafari, como los cuchillos que portan los sij. El recluso llevaba dos décadas sin cortarse el pelo, el cual le llegaba prácticamente hasta la altura de las rodillas.

Según los documentos del caso, el afectado trató de evitar el incidente por todos los medios a su alcance. Explicó a uno de los guardias del penal la importante naturaleza espiritual de su cabello e incluso le mostró una copia de la decisión judicial que amparaba su postura, basándose en la Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (Rluipa) aprobada por unanimidad en el Congreso de Estados Unidos en el año 2000. A pesar de sus quejas y de las evidencias legales aportadas, fue esposado a una silla para ser rasurado, desoyendo cualquier reclamación.

Es esta norma la que protege las prácticas religiosas de los presos, pero no permite que se denuncie civilmente a los funcionarios de prisiones a título individual. Son las autoridades las que deben responder de los incumplimientos. Landor denunció tanto al sistema de prisiones de Luisiana como a los guardias. Cuando ambas reclamaciones fueron rechazadas por los tribunales, Landor solo recurrió la decisión respecto a los guardias, que es sobre la que ha decidido el Tribunal Supremo.

Algunos diarios y agencias han publicado que este fallo supone un giro respecto a las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, citando algunas decisiones recientes que han limitado a los poderes públicos su capacidad para coartar las libertades religiosas. Por ejemplo, dieron permiso a los padres a alegar motivos de fe para eximir a sus hijos de usar libros escolares vinculados a la ideología de género o a un entrenador deportivo a rezar en el campo de una escuela secundaria pública.

Sin embargo, este caso es completamente distinto, ya que el Supremo en ningún momento niega que Landor haya visto violadas sus libertades religiosas ni que tenga derecho a denunciar su caso. Al contrario, le otorgan explícitamente su derecho a llevar rastas. La decisión se limita a especificar a quién tiene derecho a denunciar y a quién no, basándose en el texto de la misma ley que Landor adujo para intentar evitar que lo raparan. Como tantas leyes norteamericanas, la Rluipa limita el poder de los estados de la única forma que puede, que es haciéndoles sujetos de obligaciones a cambio de recibir dinero federal. En este caso, como el sistema de prisiones de Luisiana acepta dinero público por parte del Gobierno federal, debe responder a denuncias por motivos religiosos como la de Landor. Pero los guardias no están sujetos a dicho contrato, de modo que no los puede demandar a ellos individualmente.

En el voto particular emitido por las tres jueces de izquierdas del Tribunal Supremo, el principal argumento es que esta decisión provoca que los guardias no tengan incentivos para respetar los derechos religiosos de los presos. Lo cual puede ser cierto, pero en tal caso el problema debería ser abordado por el Congreso con una reforma legal, no por el Supremo.