Una alta ejecutiva de JP Morgan pierde su trabajo por robar una papelera en las celebraciones de los New York Knicks

Una alta ejecutiva de JPMorgan Chase ha sido despedida después de que se hiciera viral un vídeo en el que aparece vaciando una papelera pública decorada con los colores de los New York Knicks y llevándosela durante las celebraciones por el campeonato del equipo de baloncesto en Nueva York.

La protagonista del incidente fue identificada como A. Báez, de 40 años, quien ocupaba el cargo de directora ejecutiva de Participación Comunitaria e Industrial dentro de la división de tarjetas y comercio conectado del banco. Según el NY Post, la entidad financiera inició una revisión interna tras la difusión de las imágenes y posteriormente confirmó que la empleada ya no forma parte de la compañía.

Las grabaciones muestran a Báez, vestida con ropa de los Knicks, arrojando al suelo el contenido de una papelera especial pintada de azul y naranja antes de retirarla del lugar. En otro vídeo también se la observa transportando el recipiente en el metro de Nueva York.

A JPMorgan Chase executive was fired after a viral video showed her dumping trash out of a Knicks-themed public trash can and taking the can during the Knicks championship parade in New York City. 🎥:mel_aston pic.twitter.com/jDpPPXMyTL — Complex (@Complex) June 24, 2026

La papelera formaba parte de una edición conmemorativa instalada para celebrar el histórico título de los Knicks. La acción generó una fuerte reacción en redes sociales y fue criticada por el Departamento de Limpieza de la ciudad, que calificó el comportamiento como ilegal y antisocial.

Antes de incorporarse a JPMorgan Chase, Báez había desempeñado cargos relacionados con diversidad, equidad e inclusión en varias empresas del sector tecnológico y de medios, además de participar en proyectos enfocados en la representación de minorías en la industria.

Hasta el momento, la Policía de Nueva York indicó que no había recibido denuncias formales relacionadas con el incidente y no se habían presentado cargos contra la exdirectiva. Sin embargo, expertos legales señalan que la sustracción de bienes públicos de bajo valor podría encuadrarse en delitos menores según la legislación local.

Una noche para la historia repleta de incidentes

Lo que debía ser una jornada histórica para los aficionados de los New York Knicks acabó dejando también una preocupante sucesión de incidentes violentos y altercados en las calles de la ciudad. Más de dos millones de personas participaron en el desfile de celebración del primer título de la franquicia en 53 años, pero la fiesta se vio empañada por un tiroteo en Times Square, un grave apuñalamiento con una botella rota, decenas de asistencias médicas y momentos de tensión provocados por la multitud.

Antes de que todo sucediera y, en previsión de la avalancha de gente por las calles, la Policía de Nueva York desplegó más de 10.000 agentes uniformados en el que fue considerado el mayor operativo de seguridad de su historia para un evento planificado. Las autoridades habían reforzado la vigilancia ante los incidentes registrados en celebraciones anteriores relacionadas con los Knicks, pero aun así no lograron evitar varios episodios de violencia y desorden durante la jornada.