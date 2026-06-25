El Supremo da la razón a Trump y le permite deportar a cientos de miles de inmigrantes

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor del Gobierno de Donald Trump al respaldar la capacidad del Ejecutivo para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos procedentes de Haití y Siria. La decisión, aprobada con una mayoría constitucionalista de seis votos frente a tres, determina que del mismo modo que el Gobierno tiene la potestad de otorgar ese estatus temporal, también lo tiene para revocarlo cuando la emergencia que le dio origen haya finalizado. Aunque el caso está aún en fase preliminar, la decisión deja sin efecto la prohibición cautelar de los tribunales de maniatar al Gobierno mientras se decide el caso, al considerar el Supremo que probablemente los demandantes perderán.

El programa conocido como TPS fue establecido en el año 1990 con el propósito de ofrecer un refugio temporal y permisos de trabajo a aquellos extranjeros que no pueden regresar de forma segura a sus naciones de origen a causa de emergencias extraordinarias, tales como conflictos armados o desastres naturales. La misma ley que le otorga al Ejecutivo la potestad de declarar esas emergencias también le concede la capacidad de considerarlas terminadas. Y el Gobierno de Donald Trump considera que tanto la guerra civil en Siria, que acabó en diciembre de 2024, como el terremoto de Haití de 2010 son eventos que ya no impiden a estos inmigrantes regresar a sus países.

El magistrado Samuel Alito ha sido el encargado de redactar la resolución, que dicta que los tribunales carecen de jurisdicción para frenar las resoluciones de esta índole. En su argumentación, Alito ha subrayado que la legislación que regula estos amparos contiene una cláusula "clara" y "muy amplia" que bloquea explícitamente la intervención de la Justicia en su revocación. Según ha explicado el juez, el texto legal decreta que no existirá revisión judicial alguna sobre las determinaciones que adopte el Departamento de Seguridad Nacional en lo referente a la concesión o a la finalización del TPS para un territorio concreto.

Esta decisión deja expuestos a la deportación unos 350.000 haitianos y más de 6.000 sirios. Asimismo, deja claro que será la Casa Blanca quien tenga la última palabra sobre el estatus de aproximadamente 1,3 millones de inmigrantes originarios de 17 países distintos que contaban con dicha protección al inicio del actual mandato. Siempre y cuando el Congreso no actúe para cambiar la ley que regula este estatus.

Durante el proceso, los demandantes del caso haitiano intentaron invalidar la medida alegando que el presidente había hecho unos comentarios racistas hacia ellos durante la pasada campaña electoral. Donald Trump dijo entonces que los inmigrantes haitianos de Springfield, Ohio, robaban las mascotas para comérselas, un bulo que circulaba por las redes sociales a partir de comentarios de habitantes de la localidad. Sin embargo, el Supremo ha rechazado este razonamiento entre otras razones porque la Administración Trump se ha negado a prorrogar ninguno de estos programas temporales, al margen de la raza de las personas afectadas y de los comentarios que pueda haber hecho el presidente sobre ellas. Así pues, la causa para retirar la protección a haitianos y sirios no tiene que ver con la raza de estos sino con el claro y evidente objetivo de Trump de deportar el mayor número posible de inmigrantes. El Gobierno ha eliminado esta protección a aproximadamente una docena de países.

Trump también puede rechazar peticiones de asilo en la frontera con México

También Samuel Alito ha sido el responsable de la resolución que permitirá al Gobierno de Donald Trump denegar la entrada a los solicitantes de asilo que lo requieran desde la misma línea divisoria con México. El alto tribunal dictaminó, en una votación que se saldó de nuevo con seis votos a tres, que no puede considerarse que un solicitante de asilo se encuentre en Estados Unidos sólo por presentarse en la frontera.

"En el lenguaje cotidiano", explica Alito, "nadie diría que alguien ha llegado a un lugar –por ejemplo, una casa, una ciudad o un país– antes de que esa persona haya entrado en ese lugar. El contexto en el que la frase 'llegue a los Estados Unidos' es empleado en las leyes de inmigración que se tratan aquí apoya esa interpretación".

La práctica que ahora permite el Tribunal Supremo se puso en marcha por primera vez en 2018 y consiste en impedir que inmigrantes sin papeles en regla, sean solicitantes de asilo o no, accedan siquiera a los puestos fronterizos donde se tramitan estas peticiones. La idea detrás de esta práctica era precisamente impedir que los inmigrantes "llegaran a Estados Unidos" y recibieran el mayor o menor amparo de las leyes migratorias al que tienen derecho en cuanto ponen un pie en el país.

En ambos casos los principales argumentos de la minoría se centran en las consecuencias prácticas y no en la ley. Así, Elena Kagan escribe que debería permitirse a haitianos y sirios quedarse en el país mientras se decide el caso para no recibir "un daño devastador y que supone un riesgo para sus vidas". Por su parte, Sotomayor se queja de que "las consecuencias de esta resolución son predecibles. Morirán más personas. Y muchos más intentará cruzar ilegalmente la frontera; algunos lo lograrán y otros no".

Estas victorias judiciales apuntalan los esfuerzos del Partido Republicano para limitar y reducir la inmigración que llega a Estados Unidos y para deportar a aquellos inmigrantes que carezcan de título legal o éste pueda ser revocado.