El Supremo da a Trump una victoria histórica para demoler el Estado administrativo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido una resolución histórica que respalda la decisión de Donald Trump de apartar de su puesto a Rebecca Slaughter, quien hasta ahora ejercía como funcionaria de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). La mayoría constitucionalista ha votado seis a tres a favor de la Administración republicana, confirmando así el derecho del presidente, de cualquier presidente, a relevar a los miembros de estas entidades cuando considere que no están alineados con la agenda de su Gobierno.

Con este fallo, los magistrados ponen fin a un precedente legal establecido en 1935 conocido como Humphrey’s Executor que blindaba a los directivos de los entes creados por el Congreso frente a posibles despidos arbitrarios desde el Despacho Oval. Hasta este momento, la normativa estipulaba que los comisionados de las agencias independientes únicamente podían ser cesados por causas plenamente justificadas, tales como la ineficiencia manifiesta, la negligencia en el desempeño de su labor o casos probados de malversación de fondos públicos.

La defensa legal del presidente estadounidense argumentó con éxito que dichas limitaciones suponían una interferencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Según la postura de la Casa Blanca, la imposibilidad de despedir a funcionarios heredados de otras administraciones iba en contra de la Constitución, cuyo segundo artículo estipula que "el Poder Ejecutivo residirá en el presidente de los Estados Unidos de América". Además, para el Gobierno la imposibilidad de despedir funcionarios impedía aplicar de manera coherente y eficaz el programa político respaldado por los ciudadanos en las urnas. La sentencia allana el camino para seguir demoliendo el llamado Estado administrativo, una senda que comenzó con

Por su parte, el mandatario ha celebrado la decisión judicial a través de su perfil oficial en la red social Truth Social. "¡Gran victoria en la Corte Suprema en el caso Slaughter confirmando el poder presidencial en nuestro país para destituir a funcionarios del Poder Ejecutivo y a personas nombradas para agencias o representantes, en virtud del Artículo II!", ha declarado el presidente. En esta línea, ha incidido en la trascendencia del veredicto al señalar que "es un gran honor ser el presidente en ejercicio que logró este fallo histórico y sin precedentes, uno de los más importantes jamás emitidos en relación con los poderes presidenciales".

A pesar del triunfo en el caso de la Comisión Federal de Comercio, la misma instancia judicial ha propinado un revés temporal a la Casa Blanca en otro frente similar. Este mismo lunes, el alto tribunal ha paralizado la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Los magistrados ya habían indicado en otra resolución el año pasado que la Fed podría suponer una excepción a la regla general que han establecido con el caso Slaughter. En este caso, en una fallo redactado por Brett Kavanaugh al que se ha unido el magistrado jefe Roberts y las tres progresistas, el Tribunal ha determinado que la funcionaria permanecerá en su cargo hasta que se complete el litigio judicial interpuesto contra su despido.

Las ramificaciones de esta sentencia van mucho más allá del caso concreto y plantean un nuevo escenario institucional en Washington. Esta decisión reconfigura el rol de las llamadas agencias independientes, sometiéndolas al control del presidente en lugar de funcionar como un poder administrativo independiente y no limitado por el control de las urnas.