El Supremo de EEUU tumba la orden de Trump para frenar la nacionalidad por nacimiento

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha frenado la orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump pretendía acabar con la concesión automática de la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales o con visado temporal nacidos en territorio estadounidense. En una ajustada votación de cinco votos contra cuatro, el Alto Tribunal ha declarado ilegal la medida del Ejecutivo y ha blindado una interpretación de la Carta Magna que, desde hace más de siglo y medio, otorga la condición de estadounidense a casi cualquier persona nacida en la nación.

La resolución anula de facto una de las medidas estrella firmadas por Trump el pasado 20 de enero de 2025, el mismo día en que asumió su segundo mandato. Se estima que la orden del presidente, que buscaba desincentivar la inmigración irregular, habría afectado directamente a unas 255.000 personas al año.

Sin embargo, la mayoría del tribunal se ha amparado de manera estricta en el texto constitucional para tumbar el decreto. El dictamen reconoce expresamente que "los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están 'sujetos a la jurisdicción'" por lo que "son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda". Tras realizar un profundo análisis legal, el fallo concluye "que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento".

División en el bloque jurídico conservador

El fallo ha evidenciado una importante fractura en el seno del ala conservadora de la corte, donde varios magistrados han mostrado sus reservas ante la interpretación maximalista de la Constitución.

El debate radica en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, redactada originalmente tras la Guerra Civil (1861-1865) para enmendar el histórico fallo 'Dred Scott contra Sanford' de 1857 y otorgar derechos civiles a los antiguos esclavos y sus descendientes.

Trump, que llegó a acudir en persona el pasado mes de abril a las sesiones del Supremo para defender su postura, considerándose un hito inédito en la historia de la presidencia estadounidense, sostenía que el espíritu original de la ley se había desvirtuado y que solo pretendía otorgar la ciudadanía "a hijos de esclavos". Asimismo, el mandatario había argumentado que EE. UU. era la única nación con este modelo jurídico, una afirmación inexacta puesto que cerca de una treintena de países en todo el mundo aplican actualmente el derecho de suelo.