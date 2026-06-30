El Supremo de EEUU avala que el deporte femenino se base en el sexo y no en el género

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha determinado que los estados pueden proteger el deporte femenino basando la elegibilidad en el sexo biológico y no en la identidad de género. La decisión se ha tomado respecto a las leyes de Idaho y Virginia Occidental, pero será aplicable en más de 25 estados con normativas similares.

¿Cómo se dividen de verdad los jueces del Tribunal Supremo? Con frecuencia se suele indicar que el Tribunal Supremo norteamericano se divide en seis jueces conservadores y tres progresistas, dependiendo de qué partido era el presidente los propuso para el cargo. Pero aunque hay fallos que se deciden así, también los hay adoptados por unanimidad, adoptados por 7 votos a 2 e incluso algunos en los que la mayoría está formada por las tres magistradas progresistas junto a dos o tres supuestos conservadores. Lo cierto es que la división entre magistrados sí es ideológica, pero no por razones políticas sino por una diferencia radical de perspectiva jurídica. Por un lado están los originalistas, que consideran que su labor es la interpretación pura de los textos legales, con el significado que tenían cuando fueron promulgados y estudiando, si hay dudas, los debates de la época para poder asegurarse. Por otro quienes creen en el "constitucionalismo vivo", para los que el significado de la Constitución debe evolucionar para adaptarse a los valores, necesidades y realidades de la sociedad contemporánea, los cuales son observados, interpretados y aplicados por los propios jueces. La división del Tribunal Supremo de EEUU no es entre "conservadores" y "progresistas" Tres de los magistrados (Thomas, Alito y Gorsuch) son originalistas muy estrictos. Barrett y Kavanaugh también son originalistas, aunque dan más importancia a los precedentes y la tradición que sus tres compañeros. El presidente del Tribunal John Roberts y la jueza Elena Kagan usan frecuentemente el originalismo en sus decisiones, pero casi siempre dan más peso a otras consideraciones; en el caso de Roberts su preocupación por mantener el prestigio y la aceptación social del Poder Judicial, en el de Kagan su ideología de izquierdas. Finalmente, Sotomayor y Jackson se adhieren al constitucionalismo vivo y siempre se sabe que van a apoyar lo que en cada momento los demócratas consideren justo. Leer más

La sentencia, dictada en los casos Little v. Hecox (Idaho) y West Virginia v. B.P.J., establece que las leyes estatales que reservan los equipos femeninos a las mujeres biológicas son compatibles con la Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda, que indica que "ningún estado de los Estados Unidos podrá negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de derechos". También certifica su compatibilidad con el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, una ley aprobada precisamente para eliminar una forma de discriminación por sexo en el acceso a la universidad. La norma obliga a formar equipos femeninos de todos los deportes que la universidad ofrezca a sus alumnos para evitar que las mujeres se vean discriminadas a la hora de ser aceptadas por méritos deportivos y recibir becas por ello.

El juez Brett Kavanaugh redactó la opinión mayoritaria, en la que estuvieron de acuerdo los demás magistrados constitucionalistas, pero que contó con la oposición de las tres juezas de izquierdas. Para Kavanaugh "la Constitución y el Título IX no exigen poner patas arriba el deporte femenino en todo Estados Unidos". El Tribunal concluye que el término "sexo" en el Título IX se refiere al sexo biológico y que los estados pueden mantener equipos separados para hombres y mujeres con el fin de garantizar la equidad competitiva y la seguridad, dadas "las diferencias físicas entre hombres y mujeres como fuerza, velocidad y resistencia".

La resolución revierte los fallos de tribunales inferiores que habían favorecido a las demandantes, dos atletas varones que quieren competir contra mujeres: Lindsay Hecox en Idaho como sprinter y Becky Pepper-Jackson en lanzamiento de disco en Virginia Occidental. En su escrito, Kavanaugh también señala que "el deseo de competir de los atletas transgénero merece respeto" y que "ningún estudiante-atleta, ya sea una mujer biológica o transgénero, merece sufrir ostracismo o ser vilipendiado por ello". Pero concluye que "los deportes son generalmente un juego de suma cero" y por tanto "todo varón biológico que logra entrar en el equipo femenino ocupa una plaza que correspondería a una deportista femenina. Todo varón biológico que logre jugar durante un tiempo determinado reduce el tiempo de juego de una deportista femenina".

Los tres jueces izquierdistas disintieron en parte. La jueza Sonia Sotomayor, en una opinión a la que se sumaron Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, coincidió en que las leyes no vulneran el Título IX, pero discrepó en el análisis constitucional. Sotomayor criticó que la mayoría "mueve los postes de la portería fijados por el precedente" y "resuelve esta importante y divisiva cuestión sin conocer todos los hechos, aunque la validez del ajuste entre medios y fines depende de ellos".

La decisión refuerza las leyes aprobadas en más de dos docenas de estados para preservar la integridad del deporte femenino y se alinea con las políticas adoptadas por la NCAA y el Comité Olímpico Internacional en la misma dirección.