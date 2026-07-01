Por qué el Tribunal Supremo de EEUU falla en contra de Trump

Si siguen la sección de Estados Unidos de Libertad Digital, habrán notado que estos últimos días están repletos de titulares sobre el Tribunal Supremo. Eso es porque el tribunal generalmente publica un montón de fallos, aquellos que no revisten especial urgencia, al final de su periodo de sesiones anual, que es todos los años por estas fechas. Y por lo tanto tenemos un montón de decisiones, más o menos importantes, que cambiarán las leyes del país de formas más o menos visibles y con consecuencias limitadas o profundas, dependiendo del caso.

Pero bueno, eso se podría decir de cualquier periodo. ¿Cuáles han sido las decisiones más importantes esta vez? Diría que el cambio más profundo viene dado por la tendencia cada vez más acusada en el Supremo a clarificar la separación de poderes en Estados Unidos, que hasta la llegada de Neil Gorsuch al tribunal era mucho más permeable y laxa. En algunos casos, como es el despido de altos cargos de agencias independientes, han reforzado al poder ejecutivo devolviéndole poderes que le había robado el Congreso. En otros, como sucedió con los aranceles, reforzó al poder legislativo limitando qué libertades puede tomarse el presidente con los poderes que el Congreso le ha delegado.

Otras decisiones han dejado claro que el derecho a portar armas, nos guste o no, cada vez está más protegido por el tribunal, que tiende a echar abajo cualquier restricción de los estados que llega a su consideración. Y que quizá el único ámbito donde jueces de todas las tendencias ideológicas se ponen de acuerdo es en aquellos que involucran a la primera enmienda y la libertad de expresión. El más notable de ellos ha sido el que impide a los estados prohibir terapias de conversión a homosexuales siempre y cuando dichas terapias sean solo habladas. Y es notable porque la izquierda y los demócratas, y buena parte de la derecha, dicho sea de paso, se oponen a dichas terapias y es muy raro que las jueces de izquierdas se desvíen de la línea del partido.

Pero los fallos más polémicos y que más críticas han recibido de la derecha política han sido dos. En primer lugar, la decisión de permitir contar los votos por correo que lleguen después del día de las elecciones siempre que se hayan enviado antes del cierre de los colegios electorales. Y en segundo, la decisión sobre si cualquier persona nacida en Estados Unidos es un ciudadano norteamericano. Ambas decisiones han dejado claro hasta qué punto es una falacia hablar de la mayoría conservadora de seis jueces contra tres. Porque sí, las tres jueces de izquierdas votan prácticamente siempre en cualquier caso con implicaciones partidistas o ideológicas de acuerdo con la línea marcada por el Partido Demócrata, con la única excepción de los casos que involucran la libertad de expresión, como hemos visto. Pero los seis jueces supuestamente conservadores no.

El fallo que mejor refleja la variedad de opiniones dentro del bloque mal llamado conservador, porque sería más preciso llamarlo constitucionalista, es el que debía dilucidar si Estados Unidos seguía siendo un país donde casi cualquier nacido dentro de sus fronteras es ciudadano norteamericano. El análisis jurídico se centraba en el significado de la frase "sujeto a su jurisdicción" en la decimocuarta enmienda, aprobada con el único objetivo de que ningún estado del sur pudiera impedir a los esclavos recién liberados acceder a la ciudadanía. Las tres jueces de izquierdas votaron a favor de que se mantuviera el statu quo y nadie dudaba que lo fueran a hacer, porque el Partido Demócrata, y ellas con él, se ha situado a favor de la inmigración ilegal. Pero los seis magistrados constitucionalistas se han dividido en al menos cuatro posturas distintas.

Amy Coney Barrett y el magistrado jefe John Roberts han optado por considerar que cualquiera que nace en el país está sujeto a su jurisdicción y por tanto es ciudadano, siguiendo además el precedente de 1898 que así lo entendía. Brett Kavanaugh votó en contra también del decreto de Trump, pero no porque fuera inconstitucional sino porque violaba una ley federal. Clarence Thomas y Samuel Alito consideran que los hijos de inmigrantes ilegales o visitantes temporales no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos porque sus padres deben lealtad a otro país. Por último, Neil Gorsuch opina que el decreto era constitucional en el caso de los hijos de residentes temporales en Estados Unidos, pero no en lo que respecta a los hijos de inmigrantes ilegales.

No vamos a entrar en los porqués y las razones de cada uno, que esto se haría muy largo. Pero baste este ejemplo para intentar acabar de una vez por todas con la ficción de que si el Supremo falla a favor de Trump es porque claro, son todos malísimos y de derechas, valga la redundancia. Desde los años 80, la Federalist Society ha logrado que el originalismo se convierta en la doctrina de interpretación judicial de casi toda la derecha. Y eso implica que la mayoría de los jueces "conservadores" no deciden en función de su ideología, sino de la interpretación de lo que dicen las leyes y la Constitución. Y por eso fallan con Trump y contra Trump.