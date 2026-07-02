Los demócratas de Minnesota indultan al violador de una niña de 10 años para que no lo deporten

La Junta de Indultos de Minnesota –compuesta por el gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison y la magistrada jefe del Tribunal Supremo Natalie Hudson, todos ellos demócratas– ha decidido indultar a un violador de menores para evitar su deportación. Tou Lue Vang, de 42 años de edad y natural de Laos, entró en el país siendo un niño y recibió un permiso de residencia por parte del Gobierno de Clinton. Como parte de su política de priorizar la deportación de delincuentes extranjeros, estaba previsto que la Administración Trump lo expulsara del país la semana que viene.

Según la condena, Vang prostituyó a la niña y la violó analmente. Le dijo a la policía que había "cometido un error, pero es una cosa menor. En Tailandia es algo cultural casarse y tener sexo con chicas jóvenes, incluso de doce años de edad". También argumentó que la niña tenía parte de culpa y debía ser detenida. Vang llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de un delito sexual menor y no ingresó en prisión.

Tras su condena en 2006, el Gobierno federal le retiró el permiso para permanecer en el país. Pero debido a que Laos sólo aceptaba un pequeño número de deportaciones al año, muchos naturales de dicho país quedaron bajo libertad vigilada. Tras la llegada de Donald Trump en 2025, Laos empezó a aceptar inmigrantes con órdenes de deportaciones fechadas en algunos casos décadas atrás, como es el caso de Vang.

El objetivo del indulto es borrar su historial delictivo y dificultar así su deportación, que estaba prevista para la semana que viene. La oposición radical del Partido Demócrata a la deportación de inmigración ilegal, incluso aquellos con graves delitos a sus espaldas, ha llevado a graves enfrentamientos con la policía de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) en numerosos estados con gobiernos de izquierdas. Ha sido precisamente en Minnesota donde han tenido lugar algunos de los más graves, saldados con las muertes de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes de Inmigración. En estados gobernados por republicanos las policías locales han evitado problemas, pero no han podido impedir atentados de células terroristas de Antifa.

La resistencia institucional de la izquierda ha llegado a tal punto que una juez de Wisconsin ha acabado condenada por ayudar a un inmigrante a huir de su propio juzgado para no ser detenido por agentes federales. De hecho, esta no es la primera vez que la Junta de Indultos de Minnesota ayuda a un inmigrante condenado por serios delitos: hace un mes las autoridades federales denunciaron el indulto a otro preso condenado por robo a mano armada también con el objetivo de dificultar su deportación. Pero claro, el delito no tenía la misma gravedad ni las mismas connotaciones que la violación continuada de una niña.

Durante la misma sesión, la Junta de Indultos de Minnesota se negó a indultar a otro inmigrante de Laos condenado por varios delitos, incluyendo la violación en grupo a una niña de doce años, al no apreciar arrepentimiento. En el caso de Tou Lue Vang, casado y con seis hijos, posiblemente la diferencia la marcó una carta de la víctima que apoyaba la petición.