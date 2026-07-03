El 'topo de La Guaira' desaparece tras denunciar públicamente la falta de medios para sacar los cadáveres

Wilmer Antonio Cruz, conocido como el Topo de La Guaira por su pericia en la extracción de escombros, llevaba desde que se registró el doble terremoto que ha devastado Venezuela —el pasado 24 de junio— participando en las labores de rescate de supervivientes y extracción de cadáveres sin descanso. Fue visto por última vez la noche del 1 de julio cuando colaboraba en las tareas que se estaban realizando en la OPPPE 26, un complejo de viviendas sociales construidas en la parroquia —localidad— de Caraballeda por el Estado venezolano que se compone de 876 apartamentos divididos en trece torres que han quedado destrozadas por completo.

Según el testimonio de su familia, varios individuos completamente vestidos de negro y sin identificación visible se acercaron para ofrecerle una herramienta que necesitaba el equipo de rescate que trabajaba en el lugar —un martillo neumático para romper una viga que les impedía avanzar—, les acompañó y no regresó. Tan sólo unas horas antes, Wilmer había denunciado ante las cámaras la falta de medios que rescatistas y voluntarios padecen para seguir sacando a las víctimas. "¿Qué es lo que reclama?", le preguntó un reportero. "El cuerpo de mis familiares y la maquinaria que necesitamos", respondió.

Wilmer Antonio Cruz denunció que la dictadura de Delcy Rodríguez no brindó ningún tipo de ayuda a los ciudadanos para recuperar a sus familiares, AHORA ESTÁ DESPARECIDO. "El odio que yo siento, porque tengo mucho odio y se lo voy a decir al pueblo. Tengo demasiado odio porque… pic.twitter.com/7QHW9qR4jL — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 2, 2026

Su objetivo no es otro que el de poder despedirse y darles sepultura, aunque sabe que no están como los recuerda. "Ya estarán descompuestos, por eso el reclamo que yo tengo... El odio que yo siento, porque tengo mucho odio y se lo voy a decir al pueblo. Tengo demasiado odio porque aquí tienen que ayudarnos y no nos han ayudado. Miren cómo estamos aquí", señaló el Topo de La Guaira. "¿Esto puede ser posible? Esta es la máquina que uno tiene. Estas pobres manos. Mira cómo las tengo, todas destrozadas", exclamó. "Solo me interesa que nos colaboren, que nos manden una máquina, por favor".

No era la primera vez que sus desgarradoras palabras acaparaban el interés de los medios de comunicación. Uno de sus vídeos se hizo viral unos días antes. Wilmer compartió que él había tenido que bajar vestido solo con un pantalón "treinta metros para abajo, sin tapabocas, sin camisa y sin guantes" para sacar a "más de cincuenta personas entre vivos y muertos" ante la actitud de los policías y militares enviados por el régimen chavista a las zonas afectadas por la catástrofe, sin colaborar y con sus uniformes limpios mientras los rescatistas internacionales ayudaban al pueblo venezolano.

¿Secuestrado por el régimen?

Organizaciones pro derechos humanos acusan al régimen de Delcy Rodríguez de secuestrar al rescatista voluntario para silenciarle. "Exigimos la aparición con vida y la liberación inmediata de Wilmer Antonio Cruz, en caso de encontrarse bajo custodia de algún organismo del Estado", ha aseverado a través de su perfil en X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.

¿DÓNDE ESTÁ WILMER ANTONIO CRUZ? Condenamos la desaparición de Wilmer Antonio Cruz, conocido como "El Topo de La Guaira", y exigimos su aparición con vida y liberación inmediata. De acuerdo con los testimonios recabados, su paradero se desconoce desde la noche del 1 de julio,… pic.twitter.com/zUgZyA4Ndm — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 2, 2026

El post del mencionado comité, que recoge el testimonio de la cuñada de Wilmer desde el lugar en el que fue visto por última vez, reclama además "protección para los rescatistas voluntarios y las comunidades que continúan las labores de búsqueda" y el cese de las "prácticas represivas de intimidación, hostigamiento policial y obstaculización" contra quienes realizan estas tareas.