Trump en el 250º aniversario de EEUU: "Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado el pistoletazo de salida a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense con un discurso marcadamente patriótico e ideológico desde el Monumento Nacional del Monte Rushmore (Dakota del Sur). Ante los rostros esculpidos de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, Trump ha asegurado que el país es "la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia".

El acto de conmemoración de la emancipación de 1776 ha incluido homenajes a las Fuerzas Armadas y exhibiciones aéreas militares, sirviendo de escenario para que el mandatario reivindicara el legado de los Padres Fundadores.

Claves del discurso: Identidad, armas y "comunismo"

Durante una intervención en la que recorrió los grandes hitos históricos del país, Trump aprovechó el fuerte simbolismo del lugar —donde ya celebró el 4 de julio en 2020— para ligar la historia estadounidense a su agenda política actual:

El mandatario sacó pecho por su gestión respecto a la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas: "Hemos salvado vuestra Segunda Enmienda y seguiré haciéndolo", aseveró.

Asimismo, lanzó una dura crítica contra lo que denominó el "resurgimiento del comunismo" en el país, calificándolo como el "enemigo de la libertad y de la Constitución", y prometió frenar su expansión.

Además, advirtió contra los intentos de "cambiar el carácter excepcional" de la nación. "Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso", señaló.

Músculo militar en el plano internacional

En clave exterior, el presidente ensalzó el poder de disuasión del ejército estadounidense y recurrió a un tono contundente para referirse a sus adversarios geopolíticos: "Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar."

Promesa de una nueva "edad dorada"

Trump concluyó su intervención mirando al futuro y proyectando una era de liderazgo tecnológico, independencia energética y expansión en la exploración espacial. "Esto no es un final, es el comienzo de la edad dorada de América", zanjó el mandatario.