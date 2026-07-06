El nieto de Raúl Castro se ofrece a negociar con Trump el futuro de Cuba

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias el Cangrejo y nieto del dictador cubano Raúl Castro, ha expresado su disposición a sentarse a "negociar" con el Gobierno de Estados Unidos el futuro de la isla comunista. Estas insólitas declaraciones se producen en un momento de máxima presión por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el régimen de La Habana.

En una entrevista concedida al diario USA Today, el nieto del expresidente cubano ha lanzado su oferta a Washington: "Puedo negociar con cualquier persona designada por Estados Unidos (...) Si se me da la oportunidad, con Trump". Dentro de este hipotético escenario de diálogo, ha planteado la posibilidad de liberar a los presos políticos, siempre y cuando se realice "en condiciones adecuadas", utilizando a los disidentes encarcelados como habitual moneda de cambio de la dictadura.

A sus 42 años, el Cangrejo asegura que no se considera a sí mismo un político y que nunca le ha interesado ese ámbito. Sin embargo, demostrando su total alineamiento con el régimen totalitario, ha aclarado que daría un paso al frente si fuera necesario: "Si en algún momento la revolución me lo pide, lo haría". Asimismo, ha dejado claro que jamás traicionaría los principios de la Revolución Cubana de 1959 ni la soberanía del país, y ha defendido a la vieja guardia castrista argumentando que "eran justos, pero no eran bobos".

Con un notable cinismo respecto a la miseria que padece la población de la isla, Rodríguez ha confesado su pesar por el hecho de que los ciudadanos no puedan disfrutar de sus mismos privilegios. "Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo", ha afirmado, asegurando que se levanta cada día para "revertir esa situación".

A pesar de no ostentar ningún cargo oficial en el Gobierno y ser una figura prácticamente desconocida fuera de las fronteras cubanas, su linaje lo sitúa en una posición relevante de cara al futuro. Cuba atraviesa una grave crisis económica y humanitaria, agravada por la ineficiencia del sistema comunista y la falta de suministro eléctrico. Todo ello bajo la advertencia de Washington de que el régimen podría correr una suerte similar al de Venezuela, tras la reciente operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que la cúpula castrista mantiene cuentas pendientes muy graves con la Justicia estadounidense. Su abuelo, Raúl Castro, de 95 años, fue imputado a finales de mayo en relación con el derribo de dos aviones civiles en 1996, pertenecientes a la organización de exiliados Hermanos al Rescate.

Según la acusación formal de los fiscales estadounidenses, el expresidente y otros cinco coacusados participaron en una conspiración que "culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles". Este brutal ataque en aguas internacionales segó la vida de tres ciudadanos estadounidenses y un residente en el país norteamericano, un crimen por el que el régimen sigue sin pagar.