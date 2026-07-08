Evacuado el corazón de Manhattan tras deformarse las vigas de un rascacielos de 37 plantas

Las autoridades de Nueva York evacuaron varios edificios en el barrio de Manhattan tras detectarse un grave problema estructural en un rascacielos de 37 plantas que se encuentra en obras de reconversión de oficinas a viviendas. Los equipos de emergencia alertaron del riesgo de un "derrumbe localizado", aunque descartaron por el momento un colapso total de la estructura.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió el aviso poco antes de las 8:00 horas por una incidencia en el edificio, situado en la calle 42 Este. Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que en la planta 21 dos columnas estructurales se habían deformado, además de detectarse múltiples grietas y suelos combados.

El jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, explicó que las vigas de acero habían comenzado a doblarse y deformarse por el peso, lo que obligó a evacuar el edificio afectado y otros inmuebles próximos como medida preventiva.

Riesgo de derrumbe parcial

Esposito señaló posteriormente que la estructura del inmueble hace improbable un colapso completo, aunque advirtió de la posibilidad de un derrumbe localizado. "Pero sigue preocupándonos que el edificio se esté moviendo", afirmó, en una emergencia que movilizó a 150 bomberos y personal de los servicios de emergencia.

Las autoridades utilizaron drones para supervisar el estado del edificio, evitando así la entrada de personal mientras continúan las evaluaciones estructurales.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se desplazó hasta la zona y calificó la situación de "extremadamente seria". Además, confirmó que el edificio seguía siendo inestable y que los técnicos habían observado nuevos movimientos en una de las columnas dañadas.

Según explicó, los ingenieros trabajan para desarrollar un plan que permita inspeccionar y asegurar la planta afectada. Si las condiciones lo permiten, accederán al interior para apuntalar la estructura.

Edificios evacuados y tráfico restringido

La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York informó de que permanecen bajo orden de evacuación los edificios situados en 815 Second Avenue, 235 East 43rd Street, 231 East 43rd Street y 225 East 43rd Street, además de una evacuación parcial en el inmueble del 217 East 43rd Street, limitada al restaurante ubicado en la planta baja.

Asimismo, se restringió el tráfico entre las calles 42 y 43, entre la Segunda y la Tercera Avenida. Posteriormente, las autoridades levantaron la mayor parte de las restricciones peatonales y de circulación, manteniendo únicamente las limitaciones en torno a los edificios evacuados.

The following buildings remain under an emergency evacuation order and may not be occupied at this time:⁰⁰-815 2nd Avenue⁰-235 East 43rd Street⁰-231 East 43rd Street⁰-225 East 43rd Street⁰-217 East 43rd Street (partial evacuation of the building — just the restaurant on the… — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) July 8, 2026

Mamdani agradeció la actuación conjunta del Departamento de Edificios (DOB), el FDNY, la Oficina de Gestión de Emergencias (NYCEM), la Policía de Nueva York (NYPD) y el resto de servicios municipales, que trabajaron durante toda la jornada para garantizar la seguridad y reabrir la zona "lo antes posible".

Un edificio en plena transformación

El inmueble afectado fue construido en la década de 1970 y albergó la antigua sede mundial de la farmacéutica Pfizer. Actualmente se encuentra inmerso en un proyecto para transformarlo en un edificio residencial.

Según el estudio de arquitectura Gensler, responsable del proyecto, la actuación contempla añadir más de una decena de plantas y remodelar una torre contigua para crear más de 1.600 viviendas, una iniciativa presentada como la mayor reconversión de oficinas en viviendas de la historia de Nueva York.

Las autoridades municipales señalaron que, hasta el momento, no se han registrado heridos y continúan evaluando la estabilidad de la estructura antes de autorizar el regreso de los ocupantes a los edificios desalojados.