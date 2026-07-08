Trump anuncia que ha dado orden de "cortar todo el comercio" con España: "Una causa perdida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha criticado Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

De este modo, el mandatario norteamericano ha expresado este miércoles su enfado con varios aliados por lo que en su opinión es poco compromiso con la OTAN, pero ha señalado especialmente a España porque "son hostiles" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.

Este es el enésimo rifirrafe entre el presidente de Estados Unidos y el Gobierno de Pedro Sánchez, donde ambos mantienen una relación de enfrentamiento continuo debido a las diferentes posturas que defienden sobre los conflictos bélicos y el rearme internacional.