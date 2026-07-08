Trump anuncia que sacará a Siria de la lista de países que patrocinan el terrorismo: "Al Shara ha hecho un gran trabajo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que excluirá a Siria de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo, en la que se encuentra desde diciembre de 1979.

Durante el encuentro que han mantenido en la cumbre de la OTAN en Ankara, Donald Trump y el presidente de facto de Siria, Ahmed al Shara, el presidente de EEUU ha señalado, a propósito de retirar de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo: "Creo que lo haré. (...) ¿Por qué no iba a hacerlo? (...) Ha hecho un gran trabajo. Quizá debería haberlo mencionado un poco antes", ha afirmado.

Los elogios de Trump

Al instante de este comentario, Trump se ha dirigido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ha añadido: "Sí, lo haré". A lo largo de su intervención, el presidente de EEUU ha elogiado el trabajo de Al Shara al frente de Siria y ha manifestado que "ha unificado el país en un período de tiempo muy corto", a pesar de que "desde el principio fue un verdadero desastre".

"Es un gran líder, es respetado por todos, incluyéndome a mí, y estamos orgullosos de tenerlo con nosotros", ha comentado. "Siria se ha convertido en un lugar muy estable. Es asombroso. En un corto período de tiempo, realmente se ha estabilizado, y estamos orgullosos de eso", ha agregado.

Del radicalismo islámico a la moderación

Asimismo, Donald Trump ha mencionado que la decisión de Estados Unidos de retirar las sanciones a Siria en mayo de 2025 ha producido "un gran impulso" para la recuperación y la estabilidad.

Ahmed al Shara, conocido también como Al-Jolani, se radicalizó tras el 11-S y con la segunda intifada. Con ayuda del Estado Islámico de Irak, fue uno de los creadores del Frente Al Nusra, vinculado con Al Qaeda.

Más tarde, en 2013, Estados Unidos lo declaró terrorista global y ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por él. Sin embargo, tras la toma del poder en Siria ha cambiado su imagen y se muestra como un líder moderado. El cambio, al menos por ahora, ha surtido efecto en la comunidad internacional.