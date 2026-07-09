El aeropuerto de Palm Beach adopta oficialmente el nombre de Donald Trump

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, situado en el sur de Florida, ha modificado este jueves formalmente su nomenclatura para adoptar la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De este modo, el dirigente republicano marca un hito histórico al convertirse en el primer mandatario estadounidense en tener una instalación aeroportuaria dedicada a su figura mientras todavía ejerce sus funciones en el cargo.

A través de sus canales oficiales, las autoridades de la instalación comunicaron el cambio definitivo. "A partir de hoy, el Aeropuerto Internacional de Palm Beach ha sido rebautizado oficialmente como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump", señalaron. Este recinto se encuentra estratégicamente ubicado en la misma ciudad donde el líder conservador posee su conocida residencia y club social, Mar-a-Lago.

Para inaugurar esta nueva etapa, el primer avión en tocar tierra bajo la renovada denominación fue el Trump Force One. El aterrizaje se produjo a las 05:01 horas y llevaba a bordo a uno de los hijos del mandatario, Eric Trump. El familiar del presidente aprovechó la ocasión para agradecer públicamente al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, su papel fundamental al avalar el cambio de nombre el pasado mes de marzo.

En declaraciones a la cadena de televisión Fox News, Eric Trump destacó la profunda conexión de su padre con la región. "No creo que haya nadie que sea más sinónimo de Palm Beach que Donald Trump, y tal vez de toda Florida", aseguró. Además, subrayó los logros electorales del actual presidente en dicho territorio y expresó el "orgullo de ver las iniciales DJT" impresas en las tarjetas de embarque, que desde ahora sirven como código oficial de la infraestructura aérea.

La Administración federal también ha secundado esta transición de forma ágil. La Casa Blanca compartió imágenes donde se aprecia la nueva señalización vial de Florida, adaptada ya para guiar a los viajeros hacia el renombrado recinto. Este aeródromo es un motor económico clave para el estado, pues mueve cada año a cerca de 8,6 millones de pasajeros, opera más de 200 vuelos comerciales al día y genera un impacto de 4.600 millones de dólares en la economía de la región.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha confirmado que todos sus sistemas de navegación y control reflejan ya el nuevo identificador, sustituyendo el antiguo PBI por el código DJT. En sus directrices, el organismo aeronáutico precisó que tanto pilotos como controladores de tránsito aéreo deben emplear esta nueva nomenclatura para cualquier planificación y operación de vuelo a partir de este momento.

Esta modificación se ha materializado a pesar de las críticas vertidas por el Partido Demócrata y de una reciente batalla en los tribunales. Un piloto llegó a presentar una demanda legal argumentando que la transición generaría incertidumbre y posibles problemas para la seguridad en el espacio aéreo, un extremo que finalmente no ha impedido que la iniciativa siga su curso de forma inamovible.

El rebautizo del aeródromo floridano se enmarca dentro de una estrategia más amplia impulsada por sectores republicanos para vincular el legado del dirigente a diversas instituciones públicas. Aunque algunas propuestas en Washington han enfrentado obstáculos judiciales, altos cargos de la Administración continúan negociando para que recintos emblemáticos como la estación neoyorquina de Penn Station o el cercano Aeropuerto de Dulles lleven también el nombre del actual inquilino de la Casa Blanca.