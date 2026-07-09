Renuncia el demócrata del tatuaje nazi y las violaciones para que su partido pueda elegir a dedo a su relevo

El aspirante del Partido Demócrata por el estado de Maine al Senado de los Estados Unidos, Graham Platner, ha anunciado este miércoles que suspende sus operaciones de campaña después de intentar resistir durante dos días a las presiones para lograr que renunciara. Esta decisión se produce tras la publicación de unas graves acusaciones de agresión sexual presentadas en su contra por una mujer con la que mantuvo una relación en el pasado. Tras sobrevivir a las acusaciones de maltrato y al hecho de llevar en el pecho un tatuaje nazi durante casi veinte años, los demócratas han conseguido que dimita para poder elegir a dedo a su sustituto, como hicieran con Kamala Harris.

A través de un vídeo de once minutos de duración difundido en su perfil de X, el político aseguró que todas las acusaciones en su contra son falsas. Según Platner, la presión mediática a la que ha sido sometido es la principal razón que le ha llevado a retirar su candidatura a la Cámara Alta del Congreso estadounidense. "Las acusaciones son el inicio, no el final", aseguró en la grabación. "Es importante entender por qué esto está pasando ahora", apuntó el político, subrayando que estos señalamientos comenzaron justo en el momento en que se confirmó su nominación oficial.

El excandidato argumentó que las inculpaciones forman parte de una maniobra orquestada por los poderes fácticos de su partido para generar una obstrucción contra él y frente a los ciudadanos corrientes. De este modo, Platner denunció un intento deliberado de evitar que su carrera política alcance sus objetivos en los próximos comicios legislativos. Que haya sido acusado por media docena de mujeres por maltrato y agresión sexual o que haya lucido orgullosamente durante dieciocho años un tatuaje nazi no tiene nada que ver, por lo visto.

La denunciante, identificada como Jenny Racicot, detalló en una serie de entrevistas concedidas al medio digital Politico que Platner la obligó a mantener relaciones sexuales hace cinco años después de irrumpir en su casa sin permiso. También alegó que Platner eyaculó dentro de ella incluso después de pedirle que no lo hiciera porque no estaba usando anticonceptivos. A la mañana siguiente, el candidato al Senado aseguró no recordar nada. Racicot nunca denunció, pero habló por correo electrónico de la violación tanto con su terapeuta como con una conocida a la que recomendó no iniciar una relación con él. Mensajes que envió mucho antes de que Platner iniciara su carrera política.

El demócrata, por su parte, ya había rechazado estas afirmaciones de forma categórica. Tras la reciente difusión de la noticia, recurrió nuevamente a las redes sociales para reiterar que se trataba de información falsa y anunció que se tomaría un tiempo para reflexionar sobre su futuro político. Tiempo que dos días después ha terminado.

Este no es el primer obstáculo de carácter personal y ético que afronta el político a lo largo de este ciclo electoral. Previamente, tuvo que hacer frente a un escándalo por intercambiar mensajes de contenido sexual con múltiples mujeres estando casado. Su esposa, Amy Gertner, descubrió dichos mensajes extramatrimoniales con anterioridad y se lo comunicó al equipo de campaña encargado de preparar las elecciones primarias. El objetivo de este aviso era que la formación evaluara el riesgo y el impacto que podría tener la filtración sobre su figura pública. En aquel momento, sus asesores catalogaron la cuestión como un asunto estrictamente privado y decidieron no informar a los electores, a pesar de ser conscientes de que podría convertirse en una gran vulnerabilidad en su intento de llegar al Senado.

Estos hechos fueron destapados a finales del pasado mes de mayo por medios internacionales como el Wall Street Journal, el New York Times y la cadena CNN. A ello se sumó la intensa polémica relacionada con el tatuaje nazi que Platner llevó en su pecho con orgullo durante dieciocho años y que sólo modificó cuando decidió iniciar su carrera política. Si algo ha dejado claro el éxito es que el antisemitismo y las querencias nazis no son un problema para triunfar en el Partido Demócrata. Al contrario, son puntos extra.

Por último, el New York Times intentó hacer una voladura controlada de unos escándalos mucho más graves: las acusaciones de varias mujeres, todas ellas antiguas parejas del político, de maltrato y agresión sexual. El reportaje, no obstante, se centró principalmente en la única denunciante con lazos con el Partido Republicano y optó por no corroborar la denuncia con las fuentes que ella misma aportó. Así logró convertir el historial de Platner en una acusación partidista y que Lyndsey Fifield, quien lo acusó de maltrato continuado, fuera atacada y despreciada por políticos y periodistas por ser republicana.

A pesar de todos estos antecedentes, el Partido Demócrata optó por mantener el respaldo al aspirante y cerró filas en torno a él durante las primarias. Ahora, tras el abandono definitivo de Platner, la formación política se enfrenta a un desafío contrarreloj. La próxima fecha clave marcada en el calendario es el 13 de julio, límite establecido para que la estructura interna pueda elegir a otro candidato idóneo y reemplazar oficialmente el hueco dejado en las papeletas por el estado de Maine.