Muere repentinamente a los 71 años el senador republicano Lindsey Graham

El histórico representante por Carolina del Sur Lindsey Graham ha fallecido este pasado sábado por la noche a los 71 años de edad. Según ha informado su propia oficina a través de un comunicado difundido en las redes sociales, la causa del deceso ha sido una "breve y repentina enfermedad". Graham llevaba ocupando su escaño en el Capitolio desde el año 2003, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles de la derecha estadounidense.

"La familia agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", concluye el breve escrito sobre la defunción del legislador. De acuerdo con la información obtenida por la cadena NBC, los servicios de emergencia de la capital estadounidense habrían acudido a la residencia del senador en Washington tras recibir un aviso por una aparente parada cardíaca.

Graham llegó a ser precandidato presidencial en 2016, presentándose inicialmente desde una plataforma crítica con la figura del actual mandatario, Donald Trump. Sin embargo, al igual que otros potenciales rivales, terminó cerrando filas y declarando una inquebrantable lealtad al líder de su formación, convirtiéndose en una de las pocas figuras políticas fuera del Gobierno con capacidad de influir en Donald Trump. El senador había aparecido en público el viernes durante una visita oficial a Ucrania, donde reafirmó su compromiso con la defensa de los aliados occidentales frente a la agresión rusa. Con su repentino fallecimiento, desaparece una de las pocas personas que podía hacer reflexionar a Trump sobre su posición respecto a la invasión rusa.

"El senador Lindsey Graham, una de las personas y senadores más extraordinarios que he conocido, ha fallecido. Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lo echaremos mucho de menos", ha manifestado Trump en un escueto mensaje en su plataforma Truth Social.

La repentina desaparición del político, que en la actualidad desempeñaba el cargo de presidente del Comité Presupuestario de la cámara alta, no sólo representa una profunda conmoción para los republicanos, sino un problema práctico para su mayoría en el Senado. El senador Mitch McConnell ya lleva ausente tres semanas por un problema médico y la muerte de Graham obligará al gobernador republicano de Carolina del Sur Henry McMaster a nombrar un sustituto hasta el final de su mandato, que expiraba en enero del año que viene. Graham se presentaba a la reelección este noviembre contra la demócrata Annie Andrews y ahora el Partido Republicano deberá buscar a contrarreloj un candidato sustituto para tratar de retener un escaño vital de cara a mantener la ajustada mayoría en el Senado. Aunque Carolina del Sur es un estado seguro para los republicanos, una mala elección podía poner en riesgo un escaño que todos daban por seguro.

Lindsey Graham, halcón en política exterior

En el ámbito internacional, Graham encarnó el rol de una de las principales voces de la política exterior estadounidense. Poseedor de un marcado carácter firme y sin complejos, fue siempre una de las voces más favorables a mantener una postura de disuasión militar creíble frente a regímenes hostiles como el de Irán, en línea con el apoyo que en su momento brindó a la intervención en Irak para derrocar a Sadam Husein, cuando, recién llegado al Senado, se lo consideraba poco menos que un clon de John McCain.

Asimismo, destacó a lo largo de toda su carrera por ser un aliado incontestable de Israel, algo especialmente apreciado por el Estado hebreo en los últimos años en que tanto el Partido Demócrata como el ala más extremista de los republicanos le han dado la espalda. Las reacciones no se han hecho esperar: el presidente israelí, Isaac Herzog, así como otros altos cargos del Gobierno, han sido de los primeros líderes internacionales en trasladar sus condolencias. Herzog lo ha calificado como "un faro de claridad moral" al que el Estado hebreo estará eternamente agradecido.

Fiel a sus convicciones, el pasado mes de marzo llegó a proponer el envío de una misión militar para tomar la isla iraní de Jark como medida de presión frente a Teherán. Una posición que el propio Trump mantiene desde los años 90, aunque no haya tomado la decisión de ocuparla durante el presente conflicto.

En cuanto a la invasión rusa de Ucrania, Lindsey Graham siempre apoyó a la nación de Zelenski y consideró la reunión de febrero de 2025 como un "absoluto desastre". Su último acto político en vida, de hecho, ha sido viajar a Ucrania a renovar su apoyo en la guerra y negociar un acuerdo de sanciones a Rusia con la Casa Blanca que pretendía llevar al Senado para su aprobación.