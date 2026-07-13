Brutal ataque en Yellowstone: un bisonte manda al hospital a un turista de edad avanzada

Un turista de edad avanzada permanece hospitalizado con heridas graves después de ser embestido por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. El animal lo lanzó por los aires unos 2,5 metros durante un ataque ocurrido en la zona del campamento de Bridge Bay, al sur de Fishing Bridge. La escena fue grabada por un fotógrafo profesional que se encontraba en el lugar y el vídeo se ha difundido ampliamente en las redes sociales. El hombre, que paseaba junto a su nieto, continúa sin estar fuera de peligro, según ha trasladado su familia.

¿Cómo es posible que le ataque un bisonte? El incidente se produjo cuando el anciano y el menor caminaban por una carretera cercana al campamento. De acuerdo con el relato del fotógrafo Mike MacLeod, el bisonte llevaba un tiempo alterado y había recorrido distintas zonas del recinto mientras los campistas se avisaban entre sí para mantenerse alejados del animal. Tras varios minutos de movimientos, el mamífero encontró un lugar donde revolcarse en la tierra y pareció tranquilizarse.

En ese momento, el abuelo y su nieto se encontraban a una distancia que el propio Servicio de Parques Nacionales considera segura, aproximadamente unos 100 metros del animal. Ambos se detuvieron para tomar algunas fotografías al ver que el bisonte permanecía tumbado y aparentemente calmado.

Sin embargo, la situación cambió de forma repentina cuando una camioneta blanca pasó por la zona. Según explicó MacLeod, el vehículo alteró al bisonte, que primero cargó contra el camión y, después de que este continuara su marcha, dirigió su atención hacia el lugar donde el abuelo y su nieto se habían refugiado entre unos árboles.

A tourist was seriously injured Friday evening after being thrown 8 feet into the air by a bull bison in Yellowstone National Park. Professional photographer Mike Macleod filmed the incident and said the bison was "angry, agitated and charging anything and everything." (No audio) pic.twitter.com/ELmHQjvxFj — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) July 12, 2026

El menor consiguió escapar de la trayectoria del animal, pero el anciano fue perseguido mientras intentaba alejarse. Finalmente, el bisonte lo alcanzó y lo embistió con fuerza, lanzándolo varios metros por el aire antes de que cayera violentamente al suelo. Tras el impacto, el animal permaneció junto al hombre, mostrando una actitud de gran agitación.

Ante el riesgo de que el ataque continuara, Mike MacLeod dejó de grabar y, junto a otros visitantes, comenzó a gritar y a acercarse al bisonte para ahuyentarlo. La maniobra consiguió que el animal se retirara, permitiendo que varias personas asistieran al herido hasta la llegada de los servicios de emergencia del parque, movilizados tras una llamada al 911.

Posteriormente, el fotógrafo logró contactar con el nieto de la víctima, quien le confirmó que su abuelo sufrió lesiones de gravedad y que todavía no está fuera de peligro. Además, el menor quiso comprobar las imágenes del suceso para asegurarse de que el comportamiento de ambos no había provocado el ataque. Según MacLeod, el vídeo muestra que el turista y su nieto mantenían una distancia considerable respecto al animal antes de que este cambiara bruscamente de comportamiento.

Las autoridades del Parque Nacional de Yellowstone recuerdan que los bisontes son animales salvajes e impredecibles y que han causado más lesiones a personas que cualquier otra especie presente en el parque. Aunque puedan parecer tranquilos, pueden reaccionar de forma agresiva cuando se sienten amenazados o invadidos, además de alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora.

Este es el segundo incidente de este tipo registrado en Yellowstone en menos de un mes. El pasado 26 de junio, un niño de 12 años también resultó herido tras ser embestido por un bisonte cerca de la zona de Mud Volcano. Tras aquel suceso, el parque insistió en la importancia de respetar las distancias de seguridad, recomendando mantenerse al menos a 25 metros de los grandes herbívoros, como bisontes, alces, venados, uapitíes, borregos cimarrones y coyotes, y a 100 metros de osos, lobos y pumas. Asimismo, recuerda que nunca debe acercarse, alimentar o molestar a la fauna salvaje, aunque los animales parezcan tranquilos.