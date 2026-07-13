El senador Lindsey Graham, fallecido este fin de semana de una disección aórtica, llegó a la Cámara Alta en 2003 y, durante muchos años, lo conocimos como un político sonriente, amable con sus rivales, fan de los acuerdos entre grandes partidos y recordado casi exclusivamente por ser el miniyó de John McCain. Aunque presidía la Comisión de Presupuestos, su foco principal siempre fue la política exterior, donde invariablemente estuvo del lado de los buenos y defendió el uso de la fuerza para imponer la pax americana en el mundo. Un halcón, en suma. En estos últimos años, apoyó al presidente Trump en Irán e Israel y discrepó con él sobre Ucrania, aunque siempre teniendo cuidado de no caer en un enfrentamiento directo. Su lealtad le garantizó un oído atento en la Casa Blanca, algo de lo que no tantos pueden presumir.

Graham se presentó sin ningún éxito a las primarias de 2016 que ganó Trump, y quizá de aquel fracaso empezó a comprender que las bases de su partido estaban hartas. Hartas de políticos como él, que consideraban que ponían las buenas relaciones con sus rivales por delante de defenderlos a ellos, sus votantes. Es cierto que durante muchas décadas el Senado fue justamente ese órgano colegiado en el que forjar consensos, alejado del sectarismo y en el que no era tan determinante la pertenencia a uno u otro partido. Pero el progresismo había acabado con esa imagen idílica hacía muchos años, y usaban desde hacía tiempo el prestigio institucional de la cámara alta para fomentar un sectarismo atroz. En la derecha, en cambio, muchos senadores, entre ellos Lindsey Graham, seguían actuando como si no hubiera cambiado nada, como si estuvieran en el mismo Senado de siempre. Y la derecha social en Estados Unidos ya no quería senadores que buscaran el consenso, porque el consenso ya se había roto y toda mano que ofrecían al rival se convertía invariablemente en un brazo entero.

Trump entendió perfectamente ese hartazgo, y esa fue una de las razones por las que ganó las primarias en 2016. Graham demostró haberlo comprendido dos años después, cuando fue testigo como miembro de la Comisión Judicial del Senado del linchamiento lamentable al que sometieron al juez Brett Kavanaugh, nominado al Tribunal Supremo, por un presunto intento de violación que habría cometido en los años 80 cuando aún era un adolescente que iba al instituto. Su acusadora, Christine Blasey Ford, no sólo fue incapaz de demostrar la agresión sexual, sino ni siquiera que Kavanaugh y ella hubieran estado en la misma habitación alguna vez. No dio apenas detalles que se pudieran corroborar con la excusa del tiempo transcurrido, pero los que sí ofreció, como el año en que sucedió o la casa donde se celebró la supuesta fiesta donde tuvieron lugar los hechos, tuvo que cambiarlos cuando se demostraron que no encajaban. Los tres testigos que nombró negaron no sólo los hechos sino la existencia de la fiesta. La única mujer de los tres, amiga además de Ford, fue más allá afirmando que ni conocía al juez.

Dio igual. Estábamos en el punto álgido del #MeToo, del hay que creer siempre a las mujeres. Así que los modositos senadores republicanos no se atrevieron a interrogarla por aquello de la óptica de tener a un montón de hombres cuestionando agresivamente a una mujer que denunciaba un intento de violación. Montaron una charada en la que regalaron su tiempo a una fiscal que preguntó con suavidad y no llegó a presionarla con sus contradicciones, aunque luego presentara un informe en el que concluyó que ningún fiscal hubiera llevado el caso a juicio.

Llegó luego el momento de interrogar al propio candidato al Tribunal Supremo. Y entonces le llegó el turno de palabra a Lindsey Graham. El moderado. El sonriente. El que siempre estaba dispuesto a llegar a acuerdos. Y se desató la misma furia que sentían todas las bases republicanas y que no habían visto en sus representantes. Pidió perdón por haber sido amigo de las personas que habían dirigido "la cosa más inmoral que he visto en política". Recordó que había votado a favor de las progresistas Sotomayor y Kagan y que jamás se le ocurriría hacerles lo que los demócratas le habían hecho a Brett Kavanaugh. Reconoció ante el juez que "si esperaba un proceso justo, estaba en la ciudad equivocada en el momento equivocado". Lo que habían hecho los senadores demócratas no era una "entrevista de trabajo", sino hacerle pasar un infierno al juez y a su familia por razones políticas, que había destruido la posibilidad de que los mejores dieran un paso adelante para no tener que pasar por semejante suplicio. Y advirtió: "A mis colegas republicanos, si votáis 'no' estaréis legitimando lo más despreciable que he visto en política". Los republicanos, incluso los más moderados de cuyo voto se dudaba, votaron a favor y Kavanaugh fue confirmado.

Aquel momento se recordará durante décadas, como pasó con el famoso "¿No tiene usted decencia, señor?" dirigido a McCarthy durante la caza de brujas. Fue como asistir en directo al punto álgido de Caballero sin espada de Frank Capra. Después de casi dos años de Gobierno de Trump, fue ese linchamiento demócrata y la reacción de Lindsey Graham la que unificó al Partido Republicano en torno a la figura del presidente. Aunque un mes después perdieran la Cámara, como siempre sucede tras unas elecciones presidenciales y sucederá este noviembre también, ampliaron por sorpresa su mayoría en el Senado. La confirmación de Kavanaugh puso por primera vez en décadas una mayoría constitucionalista en el Tribunal Supremo. Fueron los cinco minutos más importantes de su vida política. Y los que se seguirán recordando durante años tras su muerte. Descanse en paz.