Más de 2.600 personas afectadas por el brote de un parásito que causa diarrea

Las autoridades sanitarias de Michigan investigan un brote de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, que ha dejado ya 2.640 casos confirmados —sin registrase fallecidos— en el estado y se ha convertido en el mayor registrado en su historia. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan ha señalado que las lechugas y ensaladas de hoja verde son, por el momento, la principal fuente potencial de la infección.

El Departamento de Salud estatal explicó que la investigación continúa abierta y que todavía no se ha identificado ningún tipo concreto de lechuga, productor o distribuidor como responsable del brote. No obstante, los primeros resultados obtenidos por los epidemiólogos sitúan a la lechuga y las mezclas de ensalada entre las hipótesis más probables.

Por el momento, las autoridades han recomendado a restaurantes, cocinas comerciales y consumidores lavar cuidadosamente las verduras de hoja, los guisantes, algunas hierbas aromáticas y las frambuesas, o cocinarlas cuando sea posible.

También aconsejan comprar cabezas enteras de lechuga en lugar de ensaladas prelavadas y envasadas, retirar las hojas exteriores y lavar el resto con agua corriente antes de consumirlas.

Un brote que también afecta a otros estados

Aunque Michigan concentra la mayor parte de los casos, la investigación se extiende a otros estados. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote suma 843 casos confirmados y alrededor de 1.500 sospechosos en 31 estados, con 86 personas hospitalizadas y ningún fallecido.

Las autoridades federales esperan que estas cifras aumenten en las próximas semanas debido al retraso habitual entre la aparición de los síntomas, el diagnóstico y la notificación oficial de los casos. El estado vecino de Ohio también registra numerosos contagios. Las autoridades sanitarias han confirmado 177 casos, aunque investigaciones anteriores ya habían detectado un incremento de afectados en la zona fronteriza con Michigan.

Qué es la ciclosporiasis

La ciclosporiasis es una enfermedad provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que afecta al intestino y suele causar diarrea acuosa prolongada, pérdida de apetito, pérdida de peso, náuseas, fatiga y molestias abdominales. Habitualmente se trata con antibióticos y, aunque rara vez pone en riesgo la vida, puede prolongarse durante varias semanas si no se recibe tratamiento.

El parásito se transmite a través de alimentos o agua contaminados con materia fecal y, en brotes anteriores, se ha relacionado con frutas y verduras frescas regadas con agua contaminada.

Los especialistas recuerdan que la enfermedad suele aparecer con mayor frecuencia a finales de la primavera y durante el verano, cuando aumentan las condiciones favorables para la supervivencia del parásito.

Una investigación compleja

Las autoridades reconocen que identificar el origen exacto de estos brotes resulta especialmente complicado. El período de incubación puede alcanzar dos semanas y las entrevistas epidemiológicas suelen realizarse varias semanas después de la infección, lo que dificulta que los afectados recuerden con precisión qué alimentos consumieron.

Además, el parásito no puede cultivarse fácilmente en laboratorio y un mismo ingrediente puede distribuirse a supermercados y restaurantes distintos, complicando el rastreo de la cadena alimentaria.

La directora médica de Michigan, Natasha Bagdasarian, ha asegurado que "claramente hay un brote vinculado en este momento", aunque ha insistido en que la investigación sigue abierta y que aún es pronto para confirmar el alimento concreto responsable.