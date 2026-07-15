En una nueva noche de ataques, en la que las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han actuado contra "decenas de objetivos militares" para limitar la capacidad iraní en el estrecho de Ormuz, y a los que Irán ha respondido con drones en bases de Jordania, Bahrein y Kuwait, Donald Trump ha avisado de que el hostigamiento continuará hasta que él diga "basta" o el régimen vuelva a negociar.

En una entrevista en la Fox, ha señalado que "hace dos días teníamos un acuerdo y luego lo rompieron en el último momento". Los ataques, ha dicho, "continuarán hasta que diga ya basta".

Pese a que se ha jactado de haber "alcanzado" sus objetivos en Irán, el inquilino de la Casa Blanca ha considerado que "la única forma de negociar" con la cúpula de poder del país de los ayatolás es "a través de la fuerza". Ha comparado a Irán con un "gran boxeador" al cual, aunque ya ha sido "degradado a un nivel muy bajo", "de repente se recupera y lanza un golpe".

"Les queda algo de fuerza para luchar, pero no mucha", ha asegurado el magnate republicano, que ha avisado de que se producirán ataques "muy fuertes" también este miércoles y jueves.

Además, ha dado un paso más y ha avisado de que "la semana que viene se le pondrá muy mal" a los iraníes porque será "el turno de las centrales eléctricas" y de los puentes.

"Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas. Vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa y negocien", ha espetado avisando de que Teherán "no tiene otra opción" que llegar a un acuerdo.

Interrogado sobre la posibilidad de tomar la isla de Jark, enclave estratégico de la exportación de petróleo iraní, el mandatario estadounidense ha señalado que si lograran "degradarlos lo suficiente" lo haría. No obstante, ha señalado que en caso de llevar a cabo una campaña terrestre, serían "otras personas" las que la llevarían a cabo por ellos.

"Ya atacamos la isla de Jark, como saben, dos, incluso tres veces. Dije que atacaran todo menos el petróleo (...) porque no quiero eso para la economía mundial. Es, ya saben, una parte importante de la economía mundial, así que no lo hemos atacado. En algún momento podríamos hacerlo, pero creo que es improbable", ha manifestado.