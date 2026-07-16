Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan el origen de un brote de un virus que provoca diarreas explosivas que ya ha dejado cerca de 7.000 contagios repartidos por 34 estados y más de 140 hospitalizados. Aunque la enfermedad rara vez resulta mortal, provoca una infección gastrointestinal cuyos casos se han disparado desde el pasado mes de mayo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la situación es "mucho más grave" que la registrada el año pasado. La ciclosporiasis está causada por un parásito microscópico que se transmite a través de agua o alimentos contaminados.

Las sospechas apuntan a la lechuga

Los CDC señalan que este tipo de infecciones suele estar relacionado con productos frescos que no se han lavado o cocinado adecuadamente. Gwen Biggerstaff, subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y el Medio Ambiente del organismo, ha explicado que el origen de la infección suele encontrarse en este tipo de alimentos.

En Míchigan, el estado donde se han registrado más casos, las pesquisas se centran especialmente en la lechuga y otros productos utilizados en ensaladas. Así lo ha confirmado al diario The Washington Post Don Prater, subcomisionado interino de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), aunque no ha ofrecido más detalles sobre la investigación.

Las autoridades sanitarias de Míchigan, donde se han contabilizado más de 2.600 casos, llegaron a esa conclusión tras entrevistar a más de 1.000 pacientes. En un comunicado señalaron que, aunque "los resultados actuales apuntan a la lechuga o a las verduras de ensalada como una posible fuente de este brote", todavía no pueden descartarse otros alimentos.

La directora médica ejecutiva del estado, Natasha Bagdasarian, explicó que, aunque aún no se ha identificado con certeza el producto responsable, las autoridades han decidido hacer pública la información recopilada para que la población pueda "tomar medidas para proteger a sus familias". Además, subrayó que "la lechuga es un producto que aparece de forma recurrente durante la investigación".

Pese a ello, la FDA todavía no ha identificado un alimento concreto ni un productor o proveedor responsable del brote. Las autoridades tampoco descartan que la infección tenga varios focos de origen.

Taco Bell, bajo investigación

Entre las empresas investigadas por las autoridades figura la cadena de comida rápida Taco Bell, según informa The Washington Post. Como medida de precaución, la compañía ha colocado avisos en algunos establecimientos para informar de la imposibilidad de vender "lechuga, cebolla con cilantro, pico de gallo y guacamole debido a una retirada del mercado a nivel nacional", según recogen varios medios locales.

Además, la empresa ha asegurado que continuará vigilando la situación y acatando las indicaciones de las autoridades sanitarias. En un comunicado, ha afirmado: "La salud y la seguridad de nuestros clientes son nuestra máxima prioridad. Las autoridades sanitarias no han confirmado ningún vínculo con Taco Bell ni con ningún ingrediente, proveedor, restaurante o establecimiento en particular. Mientras las autoridades continúan su investigación exhaustiva, Taco Bell ha retirado de forma voluntaria y temporal ciertos ingredientes en algunos restaurantes como medida de precaución".

Según una de las fuentes conocedoras de la investigación citadas por The Washington Post, algunos de los afectados comunicaron a los investigadores que habían comido en establecimientos de Taco Bell. Sin embargo, otros enfermos no habían acudido a ninguno de sus restaurantes, lo que refuerza la hipótesis de que el brote no estaría limitado a esta cadena.

Los síntomas de la infección

El principal síntoma de la ciclosporiasis es una diarrea líquida y explosiva. Además, la enfermedad puede provocar pérdida de apetito, fiebre y vómitos. Según la Asociación Médica Estadounidense, los síntomas pueden desaparecer y volver a aparecer posteriormente, dando lugar a un "síndrome recurrente".

Los CDC recuerdan además que la infección no se transmite de persona a persona y que no todas las personas infectadas llegan a desarrollar síntomas.

Las autoridades sanitarias reconocen que la Cyclospora es uno de los patógenos transmitidos por alimentos más difíciles de rastrear. El intervalo entre la ingestión del parásito y la aparición de los síntomas dificulta que los afectados recuerden con precisión qué alimentos consumieron. Además, consideran que el número real de casos podría ser superior al registrado, ya que algunas personas superan la infección sin acudir al médico ni someterse a pruebas diagnósticas.