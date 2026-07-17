Trump anuncia la desclasificación de documentos sobre una supuesta injerencia china en las elecciones de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la desclasificación y publicación inmediata de documentos de inteligencia que, según afirmó, demuestran una supuesta injerencia de China en las elecciones estadounidenses desde 2020 y evidencian vulnerabilidades en el sistema electoral del país. Durante un discurso a la nación, el mandatario también criticó a las cadenas NBC y ABC por no retransmitir su intervención y llegó a plantear que esa decisión debería acarrear la retirada de sus licencias.

Trump aseguró que la documentación desclasificada pone de manifiesto que el sistema electoral estadounidense ha estado "peligrosamente expuesto" a ataques informáticos e interferencias extranjeras desde las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Supuesta injerencia de China

Según el presidente, los documentos muestran que la República Popular China obtuvo de forma ilícita 220 millones de registros de votantes estadounidenses, lo que calificó como "la mayor filtración de datos electorales de la historia".

Además, sostuvo que parte de la información prueba que miembros de lo que denominó el "Estado profundo" dentro de las agencias de inteligencia habrían ocultado o minimizado la supuesta interferencia china. Trump afirmó que el FBI detectó en 2020 que decenas de millones de datos electorales de 18 estados habían sido comprados, robados o pirateados por China, pero aseguró que esa información no llegó ni a la Casa Blanca ni al Congreso.

También acusó a Pekín de haber intentado influir tanto en las elecciones legislativas de 2018 como en las presidenciales de 2020 mediante campañas dirigidas a perjudicar su candidatura. Entre otras acusaciones, aseguró que China trató de influir en empresarios estadounidenses y de pagar a periodistas para que publicaran informaciones negativas sobre él.

Críticas al sistema electoral

El mandatario afirmó que otra parte de la documentación demuestra que durante años se ocultó la vulnerabilidad de las máquinas de votación electrónica y de las bases de datos electorales frente a posibles ciberataques.

Asimismo, aseguró que existen pruebas de presunto fraude electoral en Michigan durante las elecciones de 2020 y sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional ha identificado aproximadamente 278.000 personas no ciudadanas inscritas para votar en elecciones federales.

Ante esta situación, Trump anunció que ha solicitado al director del FBI, Kash Patel, que investigue el caso junto al Departamento de Justicia y que el Departamento de Seguridad Nacional notifique a los estados la presencia de personas no ciudadanas en los censos electorales para proceder a su eliminación.

El presidente volvió además a defender la aprobación de la ley SAVE America, una iniciativa que exigiría acreditar la ciudadanía y presentar un documento oficial con fotografía para poder votar, además de limitar el voto por correo.

Ataque a NBC y ABC

Durante su intervención, Trump criticó duramente a las cadenas NBC y ABC por no retransmitir su discurso. El presidente afirmó que ambas televisiones "forman parte de un complot" y las acusó de querer ocultar la supuesta corrupción del sistema electoral estadounidense: "Sabían de qué se trataba porque conocen la corrupción de nuestro sistema y no quieren revelarla".

Además, sostuvo que su decisión de no emitir el mensaje "debería conllevar la revocación de sus licencias", al considerar que utilizan el medio sin informar, según dijo, sobre un asunto de interés nacional.