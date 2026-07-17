Trump denuncia la injerencia china en las elecciones estadounidenses y el plan chavista en las de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la desclasificación y publicación inmediata de documentos de inteligencia que, según afirmó, demuestran una supuesta injerencia de China en las elecciones estadounidenses desde 2020 y evidencian vulnerabilidades en el sistema electoral del país. Durante un discurso a la nación, el mandatario también criticó a las cadenas NBC y ABC por no retransmitir su intervención y llegó a plantear que esa decisión debería acarrear la retirada de sus licencias.

Trump aseguró que la documentación desclasificada pone de manifiesto que el sistema electoral estadounidense ha estado "peligrosamente expuesto" a ataques informáticos e interferencias extranjeras desde las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Supuesta injerencia de China

Según el presidente, los documentos muestran que la República Popular China obtuvo de forma ilícita 220 millones de registros de votantes estadounidenses, lo que calificó como "la mayor filtración de datos electorales de la historia".

Además, sostuvo que parte de la información prueba que miembros de lo que denominó el "Estado profundo" dentro de las agencias de inteligencia habrían ocultado o minimizado la supuesta interferencia china. Trump afirmó que el FBI detectó en 2020 que decenas de millones de datos electorales de 18 estados habían sido comprados, robados o pirateados por China, pero aseguró que esa información no llegó ni a la Casa Blanca ni al Congreso.

También acusó a Pekín de haber intentado influir tanto en las elecciones legislativas de 2018 como en las presidenciales de 2020 mediante campañas dirigidas a perjudicar su candidatura. Entre otras acusaciones, aseguró que China trató de influir en empresarios estadounidenses y de pagar a periodistas para que publicaran informaciones negativas sobre él.

Críticas al sistema electoral

El mandatario afirmó que otra parte de la documentación demuestra que durante años se ocultó la vulnerabilidad de las máquinas de votación electrónica y de las bases de datos electorales frente a posibles ciberataques.

Asimismo, aseguró que existen pruebas de presunto fraude electoral en Michigan durante las elecciones de 2020 y sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional ha identificado aproximadamente 278.000 personas no ciudadanas inscritas para votar en elecciones federales.

Ante esta situación, Trump anunció que ha solicitado al director del FBI, Kash Patel, que investigue el caso junto al Departamento de Justicia y que el Departamento de Seguridad Nacional notifique a los estados la presencia de personas no ciudadanas en los censos electorales para proceder a su eliminación.

El presidente volvió además a defender la aprobación de la ley SAVE America, una iniciativa que exigiría acreditar la ciudadanía y presentar un documento oficial con fotografía para poder votar, además de limitar el voto por correo.

Documentos sobre Venezuela

Entre la documentación desclasificada, Trump también aseguró que existen informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre la capacidad del Gobierno venezolano para manipular procesos electorales mediante sistemas de votación electrónica.

Según explicó el presidente, estos documentos muestran que los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro habrían desarrollado un plan para alterar electrónicamente resultados electorales entre 2004 y 2020. "Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela", afirmó durante su discurso.

El análisis de la CIA, con fecha del 29 de junio y elaborado a partir de información de inteligencia recopilada durante casi dos décadas, sostiene que Venezuela tenía "probablemente cierta capacidad" para manipular sistemas de votación electrónica dentro del país, incluidos los utilizados por la empresa Smartmatic cuando operaba en territorio venezolano.

El documento recoge además que, antes de las elecciones presidenciales de 2012, los servicios de inteligencia del Gobierno de Chávez habrían trabajado con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Smartmatic para manipular resultados mediante máquinas de votación preprogramadas. También menciona un supuesto plan para las elecciones legislativas de 2020 que contemplaba sustituir votos legítimos por otros manipulados sin alterar la apariencia del recuento.

Sin embargo, el propio informe señala que no existe evidencia concluyente de un fraude electrónico a gran escala y concluye que ni el Gobierno venezolano ni el sistema de automatización de resultados de Smartmatic podían alterar elecciones celebradas fuera de Venezuela o en Estados Unidos.

Ataque a NBC y ABC

Durante su intervención, Trump criticó duramente a las cadenas NBC y ABC por no retransmitir su discurso. El presidente afirmó que ambas televisiones "forman parte de un complot" y las acusó de querer ocultar la supuesta corrupción del sistema electoral estadounidense: "Sabían de qué se trataba porque conocen la corrupción de nuestro sistema y no quieren revelarla".

Además, sostuvo que su decisión de no emitir el mensaje "debería conllevar la revocación de sus licencias", al considerar que utilizan el medio sin informar, según dijo, sobre un asunto de interés nacional.