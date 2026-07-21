El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado los nombres de dos militares muertos a causa de un ataque de Irán la semana pasada contra una base militar en Jordania. Los fallecidos son el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19. Ambos murieron en ataques contra la Base Aérea Muafaq Salti, un suceso que "está bajo investigación".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha respondido a Teherán amenazando con nuevos ataques: "Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por dicha muerte con creces", ha advertido tras conocerse sus nombres. La orden, dijo, ha sido comunicada ya al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a todos los líderes militares estadounidenses.

En paralelo, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sean Parnell, ha informado a la cadena CBS News de las consecuencias de los ataques iraníes contra activos militares en Oriente Próximo en el marco de la escalada de las últimas semanas.

Según Parnell, casi 100 personas "sufrieron algún grado de lesión desde el 7 de julio de 2026", de las cuales el 96% ya se ha reincorporado al servicio. "Están decididos a volver al combate. La gran mayoría de las lesiones sufridas fueron conmociones cerebrales leves", ha agregado. Los fallecidos estadounidenses desde que comenzó la ofensiva en febrero ascienden a 17.

Las hostilidades se han recrudecido en las últimas semanas y fuerzas estadounidenses e iraníes encadenan ya diez noches de ataques. El Ejército estadounidense lleva más de una semana realizando ataques nocturnos contra objetivos iraníes, en el intento de impedir que Irán siga atacando buques mercantes que atraviesan el estrecho de Ormuz.

La pasada noche, según informó el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), EEUU lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, "por orden del comandante en jefe". Los objetivos han sido "centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea".

Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026

Las fuerzas norteamericanas han asegurado que el tráfico comercial "continúa por este vital corredor marítimo internacional", asegurando que, "desde principios de mayo, el CENTCOM ha facilitado el tránsito de aproximadamente 900 buques mercantes y 450 millones de barriles de petróleo crudo".

Medios iraníes han difundido informaciones sobre sucesivas explosiones en Bandar Abbas, Bandar Lengeh, Sirik y Qeshm (Hormozgan, frente al estrecho de Ormuz) y en Shiraz (Fars, provincia contigua al noroeste), así como en Bushehr, ciudad capital de la provincia homónima, también contigua a Hormozgan y que separa Fars de la costa.

Por su parte, Irán ha respondido atacando objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin y otros países aliados en los que Estados Unidos dispone de instalaciones y elementos militares.