El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones para que se coloquen señales de advertencia en los accesos del Museo Nacional de Historia Americana, situado en Washington. Esta decisión responde a un informe elaborado por su equipo de Gobierno en el que se acusa a la Institución Smithsonian, el organismo rector de los museos nacionales, de mantener un profundo sesgo ideológico que altera la narrativa histórica de la nación norteamericana.

El texto impulsado por el Despacho Oval denuncia lo que califica literalmente de "captura ideológica". Según la Administración republicana, la dirección del Smithsonian se ha desviado de su misión fundamental al permitir que una parte importante de sus programas y exhibiciones relaten el pasado del país desde una perspectiva unilateral y negativa, centrando el relato casi en exclusiva en los agravios y las divisiones internas.

Para la Casa Blanca, esta orientación revisionista ha provocado que se releguen los logros históricos de la nación y se difuminen los principios sobre los que se fundó. No reclama un halago incondicional al país, sino una visión en la que lo positivo también tenga espacio. Por ello, el Ejecutivo reclama una revisión exhaustiva de las exposiciones con el objetivo de ofrecer al público una narrativa mucho más completa y veraz sobre la evolución de la sociedad estadounidense.

Siguiendo esta directriz, el Departamento del Interior tiene la orden de instalar de forma inmediata señalización temporal en las aceras y en los distintos senderos que utilizan los visitantes para entrar al complejo cultural. Estos paneles informativos tendrán la función de alertar a los ciudadanos sobre las conclusiones del informe gubernamental.

Los letreros que ha ordenado colocar el presidente de Estados Unidos dirigirán a los turistas e investigadores hacia otros recursos y lugares históricos donde, según Washington, se ofrece una información rigurosa y no sesgada. El documento oficial lamenta especialmente que la dirección del museo no haya honrado de manera adecuada a los 56 líderes que firmaron la Declaración de Independencia, un hecho que consideran especialmente grave en el año en el que se conmemora el 250 aniversario de la fundación del país.

La Institución Smithsonian, fundada en 1846, es el mayor complejo dedicado a la divulgación cultural y científica de Estados Unidos. Gestiona un total de 21 museos y el Zoológico Nacional. El Ejecutivo no tiene poder directo sobre el Smithsonian, que es una organización gubernamental, pero independiente de los tres poderes del Estado, aunque todos ellos tengan presencia en él a través de su Consejo de Regentes. Dicho consejo, dirigido por el magistrado jefe del Tribunal Supremo, acoge al vicepresidente, tres senadores y tres miembros de la Cámara de Representantes, además de otros nueve miembros elegidos por el Legislativo para un mandato de seis años renovable una única vez. Aunque buena parte de su presupuesto depende del Gobierno federal, los únicos recursos que tiene Trump para influir en él son indirectos.

La actual muestra del 250 aniversario intenta explorar la evolución de los ideales de "vida, libertad y búsqueda de la felicidad" reuniendo una importante colección de objetos. No obstante, el enfoque que enfatiza los conflictos por encima de la concordia ha chocado frontalmente con la voluntad del actual presidente de reivindicar el legado constitucional. Como era previsible, la medida ha generado rechazo en las filas demócratas. Representantes como Melanie Stansbury han acusado al mandatario de utilizar su autoridad para imponer una visión política sobre las instituciones culturales, lo cual parece un chiste dado que la izquierda ha impuesto su visión política sobre la práctica totalidad de las instituciones académicas y culturales en Occidente.