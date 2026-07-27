Familiares de las víctimas del 11-S piden vetar la presencia de Zohran Mamdani en la ceremonia del 25º aniversario

Familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de Nueva York están firmando una petición para que se prohíba la presencia del actual alcalde, Zohran Mamdani, en la ceremonia que se celebrará por el 25º aniversario de tan dolorosa fecha, ya que le consideran un apologista del terrorismo islámico cuya presencia sería un insulto a la memoria de los casi 3.000 fallecidos.

"Nuestra objeción se basa en su historial público: su negativa a reconocer de manera significativa el horror de aquel día y su apoyo o asociación con personas que han minimizado el 11-S, defendido a terroristas o incluso sugerido que Estados Unidos 'merecía' los ataques", declaró Giovanni Galante, cuya mujer Grace Galante, de 29 años, fue una de las víctimas que perdieron la vida aquel día de 2011.

Tal y como recoge el periódico The New York Post, Galante, de 55 años, es uno de los organizadores de una campaña de recogida de firmas que ya ha reunido más de 12.000, incluyendo las de al menos 300 familiares de las víctimas. "Este día es sagrado para nosotros. No es un evento político ni una plataforma para quienes comparten esas ideas. Su presencia sería profundamente hiriente e inapropiada, como la de un invitado no deseado en una ceremonia tan íntima", explica este agente inmobiliario natural de Brooklyn.

Galante y el resto de los organizadores de esta petición esperan reunir suficientes firmas para convencer a los legisladores locales y a los organizadores de la ceremonia, la ONG 9/11 Memorial & Museum, de que mantengan a Mamdani alejado del acto por el 25 aniversario que está previsto que se celebre en el One World Trade Center, antiguo emplazamiento de las Torres Gemelas.

La petición publicada en Change.org expone una serie de preocupaciones sobre Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad. Estas son:

Existe una aparente reticencia a condenar de forma clara e inequívoca frases como "globalizar la intifada", que muchos interpretan como un respaldo o una normalización de la violencia.

Apoyo o vinculación con personas cuyas declaraciones o registros públicos sean considerados por familiares una muestra de desprecio hacia las instituciones estadounidenses o de una falta de crítica suficiente hacia las ideologías extremistas.

El propio padre del Sr. Mamdani , a quien él mismo ha reconocido como la persona que influyó en sus ideas, escribió un libro poco después del 11-S en el que argumentaba que los terroristas suicidas debían ser "entendidos como una manifestación de la violencia política moderna , en lugar de estigmatizados como un signo de barbarie".

También sostenía que existía una equivalencia moral entre Estados Unidos y Al Qaeda.

El Sr. Mamdani ha elogiado al imán de Brooklyn Siraj Wahhaj , quien ha sido vinculado al islam radical, fue nombrado como presunto co-conspirador en el atentado con bomba contra el World Trade Center en 1993 y sirvió como testigo de carácter para el "Jeque Ciego", quien fue condenado en 1995 por planear ataques terroristas contra los Estados Unidos.

El señor Mamdani ha culpado a Estados Unidos de la radicalización de Anwar al-Awlaki, un propagandista de Al Qaeda vinculado a los secuestradores del 11-S. Los críticos han comparado esto con culpar a las víctimas en lugar de a los perpetradores.

El Sr. Mamdani nombró a Ramzi Kassem, quien anteriormente representó a Ahmed al-Darbi (condenado por un complot de Al Qaeda para atentar con bomba contra un petrolero), como asesor jurídico principal de la ciudad de Nueva York.

El Sr. Mamdani ha respaldado a candidatos como Aber Kawas , quien describió el 11-S como un ataque perpetrado "por un par de personas en el contexto del capitalismo estadounidense, el racismo, la supremacía blanca y la islamofobia", y quien también expresó su simpatía por Ahmed Ferhani, quien se declaró culpable de planear la explosión de una sinagoga en Manhattan.

El Sr. Mamdani estuvo recientemente junto a Darializa Aria Chevalier, ganadora de las primarias del DSA, quien una vez tuiteó: "Olvidé traer servilletas, así que simplemente me limpié la mano en la bandera estadounidense que estaba detrás de mí".

"Ante estas preocupaciones, solicitamos respetuosamente a los organizadores que consideren si la participación del Sr. Mamdani se ajusta a la intención de la ceremonia y a las expectativas de las familias más directamente afectadas por la tragedia", añade la petición. "El 25º aniversario debe seguir centrándose en el recuerdo, la unidad y un rechazo inequívoco de la violencia y el extremismo que marcaron aquel día".

Julie Wood, portavoz de 9/11 Memorial & Museum, declaró al citado medio que trabajan para mantener la memoria de las víctimas al margen de la política y que recordarles nunca debería ser un tema "partidista". "Funcionarios gubernamentales de todo el espectro político, incluidos presidentes, gobernadores y alcaldes en ejercicio desde el 11 de septiembre han asistido a la ceremonia simplemente para ser testigos, no pronuncian discursos y se les pide que permanezcan en un área designada", recordó.