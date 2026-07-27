Mohamed VI premia a Trump con una autopista que une Marruecos con el Sáhara Occidental

Nuevo gesto del rey Mohamed VI a Donald Trump. Marruecos ha anunciado que el proyecto de la gran autopista que conectará con el Sáhara Occidental llevará el nombre del presidente de Estados Unidos. Este último movimiento del país vecino tiene como finalidad agasajar aún más a Trump para afianzarse como uno de los socios prioritarios de Estados Unidos, en un momento clave en el que Mohamed VI busca conseguir el apoyo del magnate norteamericano para que la final del mundial 2030 se dispute en Casablanca en vez de en España.

La autopista, presupuestada en unos 880 millones de euros, recorrerá unos 1.000 kilómetros de poblaciones costeras, entre ellas El Aaiún, también en la zona del Sáhara Occidental controlada por Marruecos. El extremo sur de la autopista, en Dajla, alcanzará el macroproyecto en construcción del Puerto Atlántico de la ciudad, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el año 2028.

En un mensaje, Trump ha agradecido al monarca del país africano este gesto: "Gracias al muy respetado Mohamed VI, rey de Marruecos. Qué gran honor. Espero poder recorrer toda esta gran carretera algún día. Espero que sea pronto". En este sentido de complicidad entre ambos líderes, hay que recordar que Trump ha sido un fiel defensor del plan marroquí desde que reconoció la soberanía de Rabat a finales de 2020, poco antes del final de su primer mandato, sobre el Sáhara Occidental.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes han impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para el pueblo saharaui ha sido la rendición del Gobierno de Pedro Sánchez y el apoyo de Francia al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Frente Polisario, que recuerda además que España es aún la potencia administradora del Sáhara Occidental.