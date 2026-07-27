Una madre de Minnesota es condenada por llamar 'nigger' a un somalí que se lo pidió para un vídeo viral

Una mujer de Rochester, Minnesota, ha sido declarada culpable por emplear un insulto racial en un parque. Shiloh Hendrix, de 37 años, fue condenada el 24 de julio de 2026 por un jurado del condado de Olmsted a un cargo de conducta desordenada por los hechos ocurridos el 28 de abril de 2025 en el parque Roy Sutherland de Rochester (Minnesota). El veredicto fue mixto: Hendrix fue absuelta del cargo relativo a un niño autista de ocho años al que insultó por llevarse cosas de la bolsa de su bebé. A cambio, fue condenada por su intercambio verbal con el hombre que vio el incidente, Sharmake Beyle Omar, y discutió con ella mientras la grababa. Ambos eran de origen somalí.

BREAKING: Shiloh Hendrix found guilty by a MN jury for "using the n-word" pic.twitter.com/CDdhhWvbuF — End Wokeness (@EndWokeness) July 24, 2026

El vídeo grabado por Omar se difundió en redes sociales a principios de mayo de 2025 y alcanzó rápidamente difusión nacional. La grabación generó una fuerte polarización. Por un lado, Hendrix recibió condenas públicas desde todo el país y llamamientos a llevar el caso a los tribunales. Por otro, la propia Hendrix abrió una campaña de recaudación en GiveSendGo, en la que alegaba amenazas, incluyendo la publicación de la dirección de su casa, y la necesidad de proteger a su familia, que alcanzó los 700.000 dólares en pocos días y ha llegado a superar los 900.000.

La juez Christa M. Daily le impuso de inmediato una multa de 1.000 dólares, 200 horas de servicio comunitario, un año de libertad vigilada y una pena de 90 días de cárcel que queda en suspensión. La defensa ya ha anunciado que recurrirá. Si los tribunales superiores de Minnesota no revocan la condena, podrían pasar años hasta que el caso llegara al Tribunal Supremo.

Hendrix se enfrentaba a la aplicación del apartado 3 del artículo 609.72 de los Estatutos de Minnesota, que tipifica como delito menor de conducta desordenada el empleo de "lenguaje ofensivo, obsceno o abusivo que tienda razonablemente a provocar alarma, ira o resentimiento en otros", siempre que el autor sepa o tenga motivos razonables para saber que su conducta puede alarmar, enfadar o perturbar a terceros o provocar una agresión o alteración del orden público.

La Fiscalía sostuvo que las palabras de Hendrix constituían fighting words, o incitación a la violencia, una estrecha excepción a la Primera Enmienda reconocida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Chaplinsky v. New Hampshire (1942). Según esa doctrina, ciertas expresiones dichas cara a cara y que, por su naturaleza y en las circunstancias concretas, resulten intrínsecamente proclives a provocar una reacción violenta inmediata no están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. El delito por el que ha sido condenada Hendrix es una codificación de dicha doctrina.

Sin embargo, el propio Tribunal Supremo ha señalado en Counterman v. Colorado (2023) que no ha confirmado ninguna condena basada en esa doctrina en los últimos 80 años. La jurisprudencia posterior ha restringido de forma drástica su alcance: ni siquiera los peores insultos raciales constituyen automáticamente fighting words.

En el caso de Hendrix, el vídeo muestra que Omar la confrontó, le pidió que repitiera el insulto para grabarlo y que ella, que se alejaba con su hijo, lo hizo. No hubo amenazas ni violencia. La Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), que ha recogido el testigo de la defensa de la libertad de expresión abandonado por la ACLU, ha argumentado que la condena no se sostiene bajo ninguna lectura razonable de la Primera Enmienda. Se trata de un intercambio verbal público que, por ofensivo que resulte, no se convierte en delito por el mero uso de una palabra concreta. Las excepciones siempre se han basado en que el lenguaje tenía un uso performativo, y en este caso el uso era claramente comunicativo.

Lo más probable es que, si el recurso llega al Supremo, los magistrados decidan anular la condena. El alto tribunal ha reiterado que la Primera Enmienda protege el derecho a expresar opiniones, aunque el Gobierno las considere equivocadas o susceptibles de causar angustia. Permitir que la reacción subjetiva de terceros determine si unas palabras son o no punibles abriría la puerta a un control gubernamental sobre expresiones controvertidas de todo tipo. La doctrina tiene como objetivo palabras que objetivamente tiendan a provocar una reacción violenta inmediata por parte de una persona corriente. Pero la condena de Hendrix se ha centrado en el significado y connotaciones racistas de sus palabras y no en que supusieran una amenaza realista o incitaran realmente la violencia inmediata de Sharmake Beyle Omar, el receptor de las mismas.