El aviso de Trump tras la última acusación de Zelenski a Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que preguntará a su homólogo ruso, Vladimir Putin, si Moscú está facilitando imágenes por satélite a Irán, después de que Ucrania acusara a Rusia de proporcionar información para mejorar la precisión de los ataques iraníes contra posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico. El mandatario estadounidense ha restado credibilidad a esas acusaciones y ha considerado que, de existir esa ayuda, habría tenido "muy poco impacto".

Durante unas declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, Trump aseguró que comprobará personalmente la información. "Ya veremos si eso es cierto. Se lo preguntaré a Putin. Ya lo averiguaremos", afirmó.

El presidente estadounidense sostuvo además que, si Rusia hubiera prestado ese apoyo a Irán, no habría cambiado el curso de los acontecimientos: "Puede que estén proporcionando ayuda, pero, si es así, no ha dado resultado porque no tienen Ejército, no tienen Fuerza Aérea, no tienen Armada", declaró.

Trump también hizo referencia a la relación entre Moscú y Caracas para poner en duda la eficacia del material militar ruso: "Venezuela tenía todo el equipamiento ruso. ¿Cómo salió eso? No demasiado bien".

Las acusaciones de Zelenski

El origen de la polémica se encuentra en las declaraciones realizadas el sábado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien acusó a Rusia de facilitar a Irán imágenes por satélite de las posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico.

Según Zelenski, esa información estaría siendo utilizada por la Guardia Revolucionaria iraní para aumentar la precisión de sus bombardeos contra el despliegue militar de Estados Unidos en la región.

Ese mismo día, Ucrania lanzó un ataque contra un carguero iraní en el Mar Caspio, una acción en la que murió un marinero. Las autoridades iraníes calificaron el incidente de "aventura peligrosa" y advirtieron de que no quedará sin respuesta.

Trump insiste en las conversaciones con Irán

Preguntado por la evolución de las relaciones con Teherán, Trump aseguró que dispone de "todo el tiempo del mundo", aunque volvió a defender la actuación militar estadounidense y afirmó que la costa iraní ha quedado "arrasada".

También indicó que el Estrecho de Ormuz "está en muy buen estado" y sostuvo que son las autoridades iraníes quienes han solicitado mantener contactos con Washington: "Ellos querían hablar. Su gente dijo: 'Por favor, no lancéis bombas, no disparéis'", afirmó el presidente. Además, añadió que, si Estados Unidos no hubiera actuado como lo hizo, Irán "ni siquiera estaría hablando" con su Administración.

Horas más tarde, durante una visita a unas instalaciones de General Motors en Milford (Michigan), Trump reiteró que ambos países mantienen "negociaciones muy amistosas" y aseguró que Estados Unidos está "ganando a lo grande" frente a la República Islámica. El presidente aprovechó además para destacar la inversión que, según dijo, está realizando su Administración en las Fuerzas Armadas estadounidenses.