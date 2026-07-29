La medusa más grande del mundo aparece en masa en estas playas y las autoridades lanzan una advertencia

La aparición de un número inusualmente elevado de ejemplares de medusa melena de león —Cyanea capillata— ha llevado a las autoridades de la costa de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, a pedir precaución a los bañistas. Según informa el Boston Globe, estos animales están apareciendo tanto flotando cerca de la costa como varados en varias playas de Cape Cod.

Responsables del puerto deportivo de Sandwich y el New England Aquarium han recordado que esta especie puede provocar picaduras dolorosas y que sus tentáculos mantienen su capacidad urticante incluso cuando la medusa ya ha muerto o ha quedado sobre la arena.

Una de las mayores medusas del planeta

La medusa melena de león está considerada una de las especies de medusas más grandes del mundo. Su campana puede alcanzar alrededor de un metro de diámetro, mientras que sus tentáculos pueden superar los 30 metros de longitud, aunque las autoridades de Sandwich recuerdan que habitualmente pueden extenderse más de 9 pies —unos 2,7 metros— y resultar difíciles de distinguir bajo el agua.

El New England Aquarium explica que esta especie suele verse en las costas de Massachusetts entre finales de la primavera y el verano y recuerda que forma parte de la dieta de las tortugas laúd.

Según el puerto deportivo de Sandwich, los primeros avisos llegaron en mayo y, a mediados de junio, ya se había detectado una densidad de ejemplares superior a la habitual. La entidad recuerda que situaciones similares ya se produjeron en 2020. Los especialistas apuntan a que factores como la temperatura del agua y la disponibilidad de alimento podrían favorecer este aumento, aunque no establecen una relación definitiva.

Las autoridades piden no tocarlas

Las autoridades insisten en que los bañistas no deben tocar las medusas, tanto si están en el agua como si han quedado varadas en la playa, ya que los tentáculos pueden seguir liberando células urticantes después de la muerte del animal.

También recomiendan mantener la distancia, avisar a los socorristas cuando se detecte un ejemplar y extremar la precaución antes de entrar al agua. En caso de picadura, el puerto deportivo de Sandwich aconseja lavar la zona con agua caliente y retirar con unas pinzas los restos de tentáculos que puedan haber quedado adheridos a la piel.

A diferencia de otros animales marinos, estas medusas no nadan activamente, sino que se desplazan impulsadas por las corrientes y el viento. Esta característica podría explicar su llegada en grandes cantidades a distintos puntos de la costa de Massachusetts durante las últimas semanas.

Mientras continúe esta situación, las autoridades mantienen la recomendación de observar el entorno antes de bañarse y evitar cualquier contacto con estos animales.