El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, quien lideró la gestión sanitaria durante la pandemia de la covid-19, se ha negado este miércoles a responder a las preguntas formuladas por los senadores en una comisión que investiga los orígenes del virus. El doctor ha justificado su decisión apuntando a una supuesta persecución personal orquestada por el presidente de dicho comité, el senador republicano Rand Paul, y al consejo de sus abogados.

El papel de Fauci durante la pandemia fue similar al de Fernando Simón en España, aunque su capacidad ejecutiva era menor, ya que el Gobierno federal no tiene los mismos poderes que ejerció el de Pedro Sánchez durante los estados de alarma. Sin embargo, sus comparecencias fueron seguidas con atención por la opinión pública y sus consejos atendidos por muchos de los gobernadores demócratas, que llevaron a cabo recomendaciones suyas como la de cerrar los colegios. Sus repentinos cambios de opinión, como con las mascarillas, también fueron muy similares a los de Simón. Sus diarios personales muestran lo muy halagado que se sintió tras convertirse de la noche a la mañana en una de las personas más famosas y adoradas del país.

Paul emitió una citación formal para obligar a comparecer al médico tras acusarle de mentir reiteradamente sobre el surgimiento del coronavirus. En los últimos meses, el legislador conservador ha hecho públicas varias agendas y diarios que el científico utilizaba durante su etapa al frente del Instituto, donde figuraban anotaciones que dejaban claro que privadamente pensaba que la enfermedad se originó a raíz de una fuga en un laboratorio de Wuhan, en China, mientras sus declaraciones públicas seguían hablando de que el origen estaba en un contagio desde un animal en un mercado de la misma ciudad.

La razón por la que mintió es evidente para muchos. En su posición, Fauci sufragó experimentos llevados a cabo en dicho laboratorio. Esos experimentos involucraban la modificación de coronavirus de murciélagos para investigar cómo las mutaciones afectan a su transmisión. Si el virus se originó en un laboratorio, Fauci sería responsable de la pandemia del covid-19. Pero ya no penalmente responsable al haber sido indultado.

Durante su intervención, el inmunólogo leyó una declaración en la que denunció la actitud del republicano. "Dada la evidente obsesión del senador Paul por pedir mi procesamiento, sus reiterados comentarios difamatorios sobre mí y, recientemente, la divulgación pública de mi diario personal sin censura, con el objetivo de avergonzarme e intimidarme, la única conclusión a la que puedo llegar es que la única razón por la que me cita ante esta comisión es para lograr que diga algo, cualquier cosa, que pueda respaldar sus reiteradas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras, 'entre rejas'", aseveró. Tras esta exposición, confirmó que, siguiendo el consejo de su abogado, se amparaba en la Quinta Enmienda de la Constitución para guardar silencio.

Se trata de un hecho inédito en la trayectoria del doctor. A pesar de haber comparecido ante el Congreso en más de 250 ocasiones y de haber sido el rostro más visible de la emergencia sanitaria en el país norteamericano, esta es la primera vez que invoca este derecho constitucional que permite a cualquier ciudadano negarse a testificar para no autoincriminarse. Aunque se niegue a declarar en el Senado, Fauci continúa dando entrevistas de forma habitual.

La negativa a declarar se produce en un contexto legal particular, ya que el científico fue beneficiado por un indulto concedido por el expresidente Joe Biden poco antes de abandonar el cargo. Dicha medida de gracia buscaba protegerle frente a futuras acciones judiciales impulsadas por la órbita de Trump. Dado que no puede incriminarse a sí mismo de delitos por los que no puede ser castigado ya, el senador Rand Paul considera que carece de derecho a acogerse a la Quinta Enmienda y su negativa a declarar supondría un delito de desacato. En consecuencia ha anunciado que el comité votará la semana que viene si acusarlo formalmente de dicho delito, que al haberse cometido después del indulto no estaría protegido por él.