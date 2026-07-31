Alerta por la bacteria carnívora del mar: ya ha matado a 12 personas en EEUU

La llamada bacteria carnívora vuelve a poner en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. El último fallecimiento confirmado en Florida eleva a 12 el número de muertes registradas este año por Vibrio vulnificus, una bacteria marina que entra en el organismo a través de heridas abiertas o por el consumo de marisco crudo y que es capaz de provocar infecciones fulminantes que pueden resultar mortales en apenas unos días.

El Departamento de Salud de Florida ha confirmado la primera muerte del año en ese estado, ocurrida en el condado de Palm Beach. Además, las autoridades han notificado 12 contagios en lo que va de 2026, distribuidos entre los condados de Miami-Dade (2), Palm Beach (2), Lee (2), Bay, Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk y St. Johns.

Aunque las infecciones son poco frecuentes, los expertos advierten de que pueden resultar letales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que cada año se notifican entre 150 y 200 casos de Vibrio vulnificus en Estados Unidos y que una de cada cinco personas infectadas fallece, en ocasiones apenas uno o dos días después de aparecer los primeros síntomas.

¿Qué es la bacteria carnívora?

Pese al sobrenombre con el que suele aparecer en los medios, Vibrio vulnificus no 'devora' la carne humana. Se trata de una bacteria que vive de forma natural en aguas marinas cálidas y salobres y que, en algunos casos, puede provocar una infección extremadamente agresiva de los tejidos, conocida como fascitis necrosante. Esa rápida destrucción del tejido es la que ha dado origen al término de 'bacteria carnívora'.

La infección puede producirse de dos formas. La más habitual es por el consumo de marisco crudo o poco cocinado, especialmente ostras. También puede entrar en el organismo cuando una herida abierta entra en contacto con agua de mar contaminada.

En la mayoría de las personas sanas provoca síntomas digestivos leves, como diarrea, vómitos o dolor abdominal. Sin embargo, en personas con enfermedades hepáticas, insuficiencia renal, sistemas inmunitarios debilitados o patologías crónicas, la bacteria puede pasar al torrente sanguíneo y desencadenar una sepsis potencialmente mortal. En otros casos provoca infecciones graves de la piel que requieren cirugía urgente e incluso amputaciones.

Las autoridades piden extremar las precauciones

Ante el aumento de casos durante los meses de verano, las autoridades sanitarias de Florida recomiendan evitar el baño en el mar si se tienen heridas recientes, cortes o tatuajes recientes. También aconsejan no consumir ostras ni otros mariscos crudos, especialmente a las personas con enfermedades hepáticas, renales o con las defensas bajas.