EEUU eleva su crítica a Sánchez y estudia "acciones" para defender a sus ciudadanos de esta "amenaza"

La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, con hasta 60.000 personas, ha tenido una enorme repercusión en todo el mundo y muy en particular en Estados Unidos, donde las imágenes se están utilizando desde el Gobierno para atacar a la izquierda y para lanzar nuevas críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

En un mensaje del Departamento de Estado en las redes sociales, el gobierno estadounidense ha señalado que está "al lado del pueblo de España y de todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y derechos humanos". A continuación, carga con dureza contra el Ejecutivo socialista: "Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa".

The United States stands with the people of Spain, and all Europeans, against this egregious violation of their sovereignty and human rights. This unacceptable incident is the direct result of the Spanish Government's deliberate efforts to enable and facilitate mass illegal… — Department of State (@StateDept) July 31, 2026

"Estamos considerando acciones para defender a los estadounidenses en su país y en el extranjero de esta amenaza, y estamos listos para ayudar a otros aliados europeos que consideren opciones similares", señala sin detallar a qué medidas se refiere y mientras países como Italia, con la suspensión unilateral del espacio Schengen con España, o Francia, con el refuerzo de las fronteras, responden a la situación que se está viviendo en la comunidad autónoma.

Entre tanto, el propio presidente estadounidense, Donald Trump, se ha referido a lo que está ocurriendo en Camp David. Tras calificarlo de "catástrofe", ha señalado que supone un ejemplo del futuro que a su juicio le espera a Estados Unidos si el Partido Demócrata gana las próximas elecciones presidenciales en 2028.

"Parece la invasión de un país por cientos de miles de personas. Y exactamente lo mismo va a ocurrirnos a nosotros si los republicanos no son elegidos", ha avisado.

Trump ha atribuido la crisis en la ciudad autónoma a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Aprobaron un par de leyes, y la gente, ya saben, es inteligente y las leen desde otros países", ha indicado en probable alusión a la regularización masiva del Ejecutivo y también a la sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones en caliente que aclara que no se puede devolver a inmigrantes que lleguen a nado.

"Cuando uno ve lo que ocurrió en España, se da cuenta de que no saben qué hacer. Y está ocurriendo otra vez hoy. Están entrando por miles, por decenas de miles", ha comentad.

Trump ha insistido en que a Estados Unidos le espera la misma situación migratoria si los republicano no están en el poder. "Nuestro país será invadido a un nivel que hará que lo ocurrido en España parezca insignificante", ha alertado.